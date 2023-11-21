21 ноября: День бухгалтера в России, как отмечать, что подарить

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День бухгалтера в России ежегодно отмечается 21 ноября. Редакция «Радио 1» расскажет, почему специалисты бухучета отмечают три праздника в году, как принято поздравлять работников этой области, и когда впервые появилась профессия.
День бухгалтера 2023: история праздника
21 ноября 1996 года был подписан закон «О бухгалтерском учете», который включал в себя права и обязанности специалистов бухучета, их полномочия и устанавливал ответственность. С тех пор российские специалисты отмечают свой профессиональный праздник именно в этот день.
Кроме того, существует еще один праздник, посвященный специалистам по дебету с кредитом. 16 ноября отмечается День московского счетовода.
В России День бухгалтера не закреплен на законодательном уровне, поэтому торжество отмечается два раза в год. Московские специалисты празднуют три события.
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День бухгалтера 2023: традиции
День бухгалтера в России специалисты этой области отмечают на работе. После трудового дня, как правило, организуются корпоративы, руководство организаций поздравляют своих сотрудников, им вручаются грамоты и премии.Также в компаниях и на предприятиях проводятся мероприятия, на которых ведущие специалисты бухучета обмениваются опытом, вносят предложения по улучшению финансовой составляющей организации.
По телевидению можно увидеть репортажи и программы, посвященные профессиональной деятельности бухгалтеров.
День бухгалтера 2023: что подарить
Большинство бухгалтеров в компаниях — женщины. Дамам принято дарить цветы, открытки, чайные наборы, канцелярские принадлежности, ежедневники, чайные сервизы и т.д. Презенты можно украсить логотипом организации. Мужчинам-специалистам бухучета можно преподнести в качестве подарка ортопедическую подушку, кофейный набор, настенный календарь или часы и т.д.
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Анастасия Крестьянова