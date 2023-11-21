21 ноября — Михайлов день: как отмечать, что можно и нельзя делать

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Православные верующие отмечают 21 ноября последний большой праздник перед Рождественским постом. Редакция «Радио 1» расскажет, какие названия существуют у народного торжества, какие традиции необходимо соблюдать, что можно и нельзя делать.
Михайлов день: история праздника
Церковь называет православный праздник Собором архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. В народе торжество принято называть Михайлов день.
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Также считается, что Михаил являлся полководцам перед битвой, что означало победу. Образ ангела перед сражением увидел князь Ярослав Мудрый, победивший Святополка Окаянного, с именем ангела также связывают победное сражение Владимира Мономаха.
Архангел Михаил: как выглядит
На иконах святой Михаил всегда предстает с копьем руке или огненным мечом. Архангел считается покровителем воинов. Его появление перед грядущим противостоянием означает решительную победу. Кроме того, Михаил почитается как защитник душ умерших.
Михайлов день: традиции
21 ноября в храмах проходит служба, во время которой прихожане читают молитвы о заступничестве Михаила. Православные верят, что прочитанные в Михайлов день молитвы, обладают самым мощным действием. На Руси праздник совпадал с окончанием работ в полях. В этот день было принято устраивать широкое застолье и гуляния. Чем богаче стол и чем больше на нем блюд, тем счастливее будет будущий год, считали предки.
Михайлов день: приметы
Сны в ночь на Михайлов день считались вещими и предрекали удачу. Православные считали, что 21 ноября — последний день в уходящем году, когда сватовство или свадьба принесут долгую и счастливую жизнь. Плохой приметой станет одиночество в этот день. Считалось, что чем больше гостей придет в дом в церковный праздник, тем меньше проблем будет ждать в будущем году.
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Также предки опасались в этот день брать в руки ножи и любые острые предметы. В Михайлов день люди предсказывали погоду. Если утром трава покрыта инеем — то зима наступит скоро и будет морозной. Если в церковное торжество идет дождь, то весна будет слякотная.
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Анастасия Крестьянова