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21 ноября — Михайлов день: как отмечать, что можно и нельзя делать

21 ноября 2023, 11:07
Фото: iStock/dimid_86

Фото: iStock/dimid_86

Православные верующие отмечают 21 ноября последний большой праздник перед Рождественским постом. Редакция «Радио 1» расскажет, какие названия существуют у народного торжества, какие традиции необходимо соблюдать, что можно и нельзя делать.

Михайлов день: история праздника


Церковь называет православный праздник Собором архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. В народе торжество принято называть Михайлов день.


История возникновения торжества уходит во времена бытия Господа. Согласно церковным поверьям, Бог сотворил множество ангелов, предводителем которых был ангел Денница. Вскоре он возгордился своим положением и решил устроить бунт против Творца. Ангел Михаил призвал отступников прекратить восстание и одуматься, однако предатели не послушали его. Тогда Михаил возглавил битву с Денницей и одержал победу. В честь победы ангела появилось церковное торжество.

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Также считается, что Михаил являлся полководцам перед битвой, что означало победу. Образ ангела перед сражением увидел князь Ярослав Мудрый, победивший Святополка Окаянного, с именем ангела также связывают победное сражение Владимира Мономаха.

Архангел Михаил: как выглядит


На иконах святой Михаил всегда предстает с копьем руке или огненным мечом. Архангел считается покровителем воинов. Его появление перед грядущим противостоянием означает решительную победу. Кроме того, Михаил почитается как защитник душ умерших.

Михайлов день: традиции


21 ноября в храмах проходит служба, во время которой прихожане читают молитвы о заступничестве Михаила. Православные верят, что прочитанные в Михайлов день молитвы, обладают самым мощным действием. На Руси праздник совпадал с окончанием работ в полях. В этот день было принято устраивать широкое застолье и гуляния. Чем богаче стол и чем больше на нем блюд, тем счастливее будет будущий год, считали предки.


Михайлов день: приметы


Сны в ночь на Михайлов день считались вещими и предрекали удачу. Православные считали, что 21 ноября — последний день в уходящем году, когда сватовство или свадьба принесут долгую и счастливую жизнь. Плохой приметой станет одиночество в этот день. Считалось, что чем больше гостей придет в дом в церковный праздник, тем меньше проблем будет ждать в будущем году.

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Также предки опасались в этот день брать в руки ножи и любые острые предметы. В Михайлов день люди предсказывали погоду. Если утром трава покрыта инеем — то зима наступит скоро и будет морозной. Если в церковное торжество идет дождь, то весна будет слякотная.

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Минюст внёс организацию Civic Council в список нежелательных
21 ноября 2023, 22:16

Фото: iStock/eric1513

Организация Civic Council («Гражданский совет») признана нежелательной в Российской Федерации, об этом сообщает министерство юстиции на своём официальном сайте.
Организация «Гражданский совет» была создана в Польше. Её деятельность заключалась в привлечении россиян на службу в ряды Вооруженных сил Украины. 

Отмечается, что организация признана нежелательной по решению Генеральной прокуратуры от 3 ноября. 

На прошлой неделе министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов актрису Яну Троянову*, известную по сериалу «Ольга». По словам представителей министерства, поводом для внесения Трояновой* в перечень лиц, выполняющих функции иноагентов, стали высказывания актрисы в российской армии и проведения спецоперации на Украине, а также тот факт, что она сотрудничала с иностранными компаниями.

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*Признана иностранным агентом на территории РФ
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В Подмосковье зимой зальют более 180 открытых катков
21 ноября 2023, 21:25

Фото: Минблаго МО

В Московской области предстоящей зимой будет работать 181 открытый каток. Об этом сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
«Запланирован запуск 181 открытого катка, 30 из которых – с искусственным льдом. Планируем значительно расширить инфраструктуру для зимнего отдыха. Уже в декабре жители и гости области смогут посетить восемь новых больших катков с искусственным льдом в разных городах Подмосковья», – рассказал Хайкин.
По словам министра, катки появятся в Пестовском парке в Балашихе, в центральных парках в Богородском, Пушкинском и Наро-Фоминском округах, на площади Дружбы в Истре, в городском парке Ивантеевки, на Советской площади в Коломне и в парке Скитские Пруды Сергиево-Посадского округа.
 
Общие требования для каждого катка – прокат инвентаря, музыкальное сопровождение, праздничная иллюминация, белый лёд, раскатанный по специальной техника для заливки. Посетители смогут воспользоваться тёплыми раздевалками, посетить точки продажи согревающих напитков и питания.  
 
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В Электростали устраняют нарушения в котельной «Восточная»
21 ноября 2023, 21:00

Фото: МинЖКХ МО

В котельной «Восточная» в городском округе Электросталь продолжают устранять нарушения, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области. Сейчас работают три котла, температура теплоносителя растёт.
«Для нормализации температурного режима АО «ВКС» переводит работу котельной с двухконтурной на одноконтурную с перестройкой гидравлического и температурного режимов работы внутри котельной. Это высвободит два теплообменника для проведения работ по их прочистке», – говорится в сообщении.
Помимо этого, специалисты ведут промывку фосфорной кислотой двух теплообменников «Ридан» из пяти. Как пояснили в Минэнерго, при любой схеме работы котельной как минимум три теплообменника должны постоянно находиться в работе.
 
В пресс-службе отметили, что в ноябре жителям микрорайона «Восточный» произведут перерасчёт оплаты за отопление и горячее водоснабжение. 
 
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#московская область
#подмосковье
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Путин заявил, что Россия – страна возможностей для молодёжи
Путин: на фестивале молодёжи иностранцы смогут увидеть РФ такой, какая она есть
21 ноября 2023, 20:59

Фото: iStock/Kar-Tr

Президент России Владимир Путин заявил, что в рамках Всемирного фестиваля молодёжи, который стартует ровно через 100 дней, молодёжь со всего мира сможет узнать настоящую Россию. Об этом глава государства заявил в ходе видеообращения к участникам старта отсчёта до начала фестиваля.
Президент рассказал, что одной из целей фестиваля станет презентация России молодёжи со всего мира. Они смогут увидеть страну «такой, какая она есть»: с природным, культурным и национальным разнообразием. А также во время проведения мероприятия ребята смогут познакомиться со своими талантливыми и целеустремлёнными сверстниками из России.

Также Путин отметил, что Россия – это страна возможностей, прежде всего для перспективной молодёжи, которая может найти пути для реализации своих проектов на огромной российской территории. По словам президента, будущее России – за молодёжью. 

Всемирный фестиваль молодёжи стартует в конце марта 2024 года. Он пройдёт в Сочи, на федеральной территории «Сириус». Мероприятие проводится по указу Владимира Путина и нацелено на развитие сотрудничества молодёжи из разных стран мира.

По данным, которые представила вице-премьер Татьяна Голикова, на участие в фестивале уже подано свыше 250 тысяч заявок из 183 государств. 

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#владимир путин
#фестиваль
#россия
#будущее
#развитие
#молодёжь
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Волошин: сад в Химках после реконструкции сможет принимать вдвое больше детей
21 ноября 2023, 20:00

Фото: администрация г. о. Химки

После реконструкции мощность детского сада №9 в Новых Химках удвоится – туда смогут ходить 320 воспитанников. Он этом заявил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Вместе с педагогами и родителями дошкольников Волошин проверил ход реконструкции здания. Его фактически строят с нуля. На месте старого корпуса обустроили фундамент, возвели перекрытие подвала и выполнили гидроизоляцию. Работы планируют завершить до конца 2024 года.
«Дошкольное учреждение на Юбилейном проспекте было рассчитано на 150 малышей. Теперь благодаря полной реконструкции мощность здания увеличится в два раза. Здесь с комфортом смогут заниматься 320 детей от полутора до семи лет. Для нас это важный проект, который позволит сократить очередь в детские сады в Новых Химках», – сказал Волошин.
Площадь детского сада после реконструкции удвоится и составит почти 5 тыс кв м.
«Я работаю в этом саду уже 25 лет. За это время он стал нашей большой семьёй. Все мы с нетерпением ждём его открытия – и педагоги, и дети, и родители», – поделилась педагог сада Елена Жарова.
Реконструкцию детского сада проводят в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Работы стартовали в начале 2023 года. Детей на время ремонта распределили по другим дошкольным учреждениям.

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#подмосковье
#московская область
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Путин рассказал о Всемирном фестивале молодёжи 2024 года
Путин: фестиваль молодёжи позволит построить справедливый мир
21 ноября 2023, 19:57

Фото: iStock/rusak

Президент России Владимир Путин в обращении к участникам старта 100-дневного отсчёта до Всемирного фестиваля молодёжи сообщил, что сочинское мероприятие поможет построить многополярный мир и консолидировать молодёжь.
В своём видеообращении российский президент сообщил участникам, что фестиваль молодёжи станет большим шагом навстречу к формированию справедливого, многополярного мира, а также сможет создать прочные основы для сотрудничества между странами.

Всемирный фестиваль молодёжи стартует в начале марта 2024 года. Он будет проводиться в Сочи, на федеральной территории «Сириус». Мероприятие проводится по указу Владимира Путина и нацелено на на развитие сотрудничества молодёжи из разных стран мира. 

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что на участие в фестивале уже подано свыше 250 тысяч заявок из 183 государств. 

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#фестиваль
#молодёжь
#владимир путин
#сочи
#россия
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Перебои с электричеством в деревне Пешки обещали восстановить до конца года
21 ноября 2023, 19:41

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Перебои с электроснабжением в деревне Пешки городского округа Солнечногорск вызваны обновлением сетей. Завершить его планируют до конца года, сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.
«В Солнечногорске «Россети» сейчас занимаются обновлением электросетей. Поэтому переключение и замена трансформаторов приводят к отключению электроэнергии. В планах – завершить работы до конца года», – сказал Самарин в ходе встречи жителей городского округа с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
На перебои с электроснабжением пожаловались жители деревни Пешки. Как пояснил губернатор, сети в небольших населенных пунктах безнадёжно устарели, старых моделей трансформаторов уже не производят. Власти Подмосковья модернизируют систему, и это предполагает временные неудобства. 
 
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#солнечногорск
#московская область
#подмосковье
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Фаевская обсудила на правозащитной конференции безопасность в интернет-пространстве
21 ноября 2023, 19:14

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская приняла участие в конференции, посвящённой 75-летию Всеобщей декларации прав человека. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена Подмосковья.
На конференции затронули темы создания альтернативы западной системе неправительственных организаций, а также организации безопасности в интернет-пространстве. 
«Права человека – высшая ценность, а защита прав – наша основная задача. Сегодня состоялись интересные дискуссии в области прав человека. Это прекрасная площадка для обмена опытом и наработки стратегий по улучшению защиты прав человека как на местном, так и на глобальном уровне», – сказала Фаевская.
По словам главы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, информационная безопасность очень важна. Необходимо обсуждение на международном уровне, чтобы алгоритмы и критерии интернет-пространства были открытыми для общества.

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#московская область
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Депутат Делягин назвал рождение ребёнка «билетом в бедность»
Депутат Делягин: демографический кризис вызван бедностью россиян
21 ноября 2023, 19:09

Фото: iStock/SewcreamStudio

Для большинства россиян рождение ребёнка становится «билетом в бедность», заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Парламентарий сообщил, что главными причинами демографического кризиса в России является бедность населения и отсутствие у людей смысла жизни и планов на будущее. Также на ситуации негативно сказывается оптимизация здравоохранения. 

По словам Делягина, для многих россиян рождение первого ребёнка может стать «билетом в один конец – в бедность», а второй может привести супругов к нищете. 

Что касается системы здравоохранения, её оптимизация, по мнению депутата, превратила медицину в «здравозахоронение». В настоящее время 30% женщин не могут рожать детей по различным медицинским причинам. 

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