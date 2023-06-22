22 июня в 12:15 по всей России пройдет акция «Минута молчания»

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Ровно на минуту жизнь во всей нашей огромной стране замрет. Прекратит движение общественный транспорт, замолчат голоса в радиоприемниках, а механические двери в торговых центрах остановятся в одном положении. Эта минута – пожалуй, меньшее, что мы, граждане России, можем сделать, чтобы отдать дань 27 миллионам жизней, которые унесла Великая Отечественная война.
Присоединяйтесь к «Минуте молчания» сегодня ровно в 12:15 по московскому времени.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российский лидер Владимир Путин выступал с речью перед выпускниками военных вузов, когда один из них решил сделать президенту памятный подарок.