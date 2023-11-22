22 ноября – День психолога в России: история праздника, как поздравить

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Психологи ежегодно отмечают 22 ноября свой профессиональный праздник. Редакция «Радио 1» расскажет об истории возникновения торжества и о том, как принято поздравлять специалистов.
День психолога в России: история
В древние времена люди обращались за помощью к колдунам и шаманам. Из-за силы внушения, удавалось разрешить некоторые проблемы. Научное обоснование психология получила в XIX веке. Ее основоположником стал врач и психолог Вильгельм Вундт. Следующим специалистом, который внес в развитие науки существенный вклад, стал Зигмунд Фрейд.
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В России психология начала глубоко изучаться в 1885 году, когда была открыта первая экспериментальная лаборатория. В 1912 году в Москве был открыт институт психологии. С тех пор профессия психолога начала быть востребованной, и к услугам таких специалистов стали обращаться чаще.
Установлению даты торжества предшествовал съезд Российского психологического общества, который состоялся 22 ноября 1994 года. Именно в рамках мероприятия ведущие специалисты страны решили учредить дату, посвященную профессии психолога. Отмечать свой профессиональный праздник российские психологи стали с 2000-го года. Официальным торжество стало в 2023 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
День психолога: традиции праздника
День психолога был учрежден для того, чтобы подчеркнуть важность профессии, представители которой помогают людям в решении сложных проблем, с которыми можно столкнуться в семейных отношениях, обществе, рабочем коллективе и т.д.
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Традиционно в День психолога проходят семинары, лекции, мастер-классы и конференции, на которых специалисты могут обменяться опытом с коллегами, повысить квалификацию или обсудить подходы к диагностике. В День психолога проводятся торжественные мероприятия, на которых лучшим специалистам вручаются премии и грамоты.
Как поздравить психолога
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В качестве подарка психологу можно преподнести предметы, которые пригодятся в его профессиональной деятельности. Таким презентом может стать настенный календарь, часы, канцелярские принадлежности, комфортное рабочее кресло, ортопедическая подушка и т.д. Сувениры можно украсить инициалами специалиста или нанести на них надписи с пожеланиями.
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