22 сентября: какой сегодня праздник, кто отмечает именины

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В России и мире 22 сентября отмечается сразу несколько праздников. Православные христиане чтут праведных Иоакима и Анну, подаривших жизнь Деве Марии, а обеспокоенные вымиранием слонов зоологи, отмечают день защиты этих животных. Какие еще праздники пришлись на этот день, расскажет редакция «Радио 1».
Славянский праздник богини Лады
Этот праздник отмечали еще древние славяне. С именем богини Лады связано все самое хорошее, светлое и чистое. Примечательно что фраза «ну ладно» также связана с именем богини. Эта фраза в обиходе русского народа используется, когда человек с чем-то соглашается. Богиня покровительствует семье, урожаю, плодородию.
День защиты слонов
Во многих странах мира 22 сентября отмечается день самых крупных млекопитающих животных. Этот праздник учрежден зоологами, обеспокоенными вымиранием слонов. Это животное является символом некоторых стран, например, в Таиланде и Индии без них не проходит ни один традиционный праздник. В настоящее время африканские слоны в шаге от вымирания. Ассоциация зоологов в этот день напоминает, что убийство этих животных не допустимо, ряд стран создал заповедные зоны, чтобы сохранить популяцию вида, однако проблема не решается, так как в неволе животные практически не размножаются.
Всемирный день без автомобиля
Этот день является экологических праздником, который призван обратить внимание на загрязнение окружающей среды выхлопными газами. В этот день по всему миру проводятся флешмобы, участники которых призывают отказаться от использования авто хотя бы на один день. В этот день стоит отказаться от передвижения на транспорте и выбрать альтернативное средство передвижения, присоединившись к акции.
День астрономии
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Впервые торжество стали отмечать в Америке в 1973 году. Примечательно, что в году отмечается два праздника, посвященных астрологии. Весенний День астрономии обычно отмечается с середины апреля до середины мая, а осенью праздник приходится на даты, которые выпадают с середины сентября до середины октября. Дата празднования определяется фазой Луны. В этот день стоит отвлечься от света городских фонарей и обратить взор к небу, где можно насладиться красивыми видами созвездий.
День памяти праведных Иоакима и Анны
Мало кто знает, что именно эти праведники стали родителями Девы Марии. Согласно церковному преданию, у пары не могло быть детей, что считалось Божьим наказанием. В отчаянии Иоаким отправился в пустыню, где неустанно молился, чтобы Господь послал им с Анной дитя. Однажды, им явился ангел, который сообщил, что Бог внял их молитвам и вскоре они родится дочь. После появления на свет Марии, родители отдали родившуюся дочь Марию в Иерусалимский храм, чтобы она могла служить Богу.
Иоакима и Анну просят о даровании детей, здравии и мире в семье.
Именины: Никита, Иосиф, Григорий, Василий, Аким, Анна, Алексей, Захар
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Анастасия Крестьянова