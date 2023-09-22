22 сентября: какой сегодня праздник, кто отмечает именины

Дипломаты из разных стран, которые собрались в Нью-Йорке для участия в Генассамблее ООН, ночью проводят тайные встречи в отелях города с высококлассными проститутками из Лас-Вегаса и Европы. Об этом пишет New York Post со ссылкой на собственные источники.