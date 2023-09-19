22 сентября состоится финал конкурса «Учитель года России — 2023»

«Стартует финальный этап самого авторитетного конкурса российской системы образования. Дополнительной мотивацией в Год педагога и наставника станет денежное поощрение, которое будет выплачиваться победителям и призерам конкурса «Учитель года России», — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.
«Конкурс «Учитель года России» выявляет и объединяет творчески работающих педагогов, дает мощную синергию для всей системы образования. Вдвойне приятно, что в этом году финал Всероссийского конкурса проходит в Московской области, и мы принимаем лучших из лучших», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Церемония награждения победителя конкурса состоится 5 октября в Государственном Кремлевском дворце 5 октября.
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