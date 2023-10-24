24 октября — День подразделений специального назначения: история и традиции

Фото: iStock/Artem Zakharov
В России 24 октября отмечают профессиональный праздник те, чья служба является симбиозом мужественности, решительности, стойкости, героизма. Редакция «Радио 1» расскажет, как принято поздравлять бойцов специального назначения, и когда появилось первое подразделение.
Когда День военного спецназа в 2023 году
Подразделения специального назначения есть во всех силовых ведомствах страны. Например, 30 сентября профессиональный праздник отмечают бойцы спецназа Росгвардии. День армейского спецназа (или День спецназа Вооруженных сил России) ежегодно празднуют 24 октября.
День армейского спецназа в 2023 году — история
Дата торжества выбрана не случайно. Именно 24 октября в 1950 году вышла директива военного министра Советского Союза о создании отдельных рот специального назначения, которые заложили основы современного спецназа. Первые подразделения начали формироваться еще в XX веке.
Во времена Гражданской войны было создано особое отделение разведки Красной армии. Основной задачей подразделений был сбор разведывательных данных. Со временем бойцы подразделений стали осуществлять диверсионную деятельность, проникая в тыл противника. Задачи, которые схожи с теми, что бойцы спецназа выполняют в настоящие дни, впервые начали входить в обязанности спецназовцев во времена Великой Отечественной войны. Тогда подразделения формировались экстренно, и бойцы отправлялись в штурмы. Военные специальных подразделений проводили операции в особенно опасных условиях.
В 1974 году появилось подразделение «Альфа». Военнослужащие этих отрядов вели борьбу с терроризмом и организованной преступностью, как в СССР, так и за его пределами.Праздник официально был учрежден 31 мая 2006 года на основании указа президента России Владимира Путина.
Армейский спецназ: задачи
Российский спецназ занимается различными задачами. Бойцы отрядов ведут разведку, проводят атаки в тылу противника, освобождают заложников, стоят на страже общественной безопасности. Подразделения спецназа выполняли боевые задачи во время Афганской войны, участвовали в контртеррористической операции в Чечне. За мужество и героизм бойцы награждаются орденами и медалями.
День спецназа в 2023 году — традиции
День спецназа Вооруженных сил России отмечается в воинских частях, подразделениях. В этот день проводятся спортивные соревнования, выставки военной техники и показательные выступления военнослужащих. За особые заслуги бойцы награждаются званиями, медалями. В этот день принято возлагать цветы к мемориалам погибших солдат, чтить память тех, кто отдал жизнь, защищая Родину.
День спецназа в 2023 году — как поздравить
24 октября поздравлять стоит ветеранов, бойцов спецназа, учащихся профильных вузов. Дарить принято фляжки, портупеи, флеш-карты, бинокли, карты местности, компасы и т.д. На подарочный сувенир можно нанести инициалы военного или эмблему подразделения.
Читайте также:
День танкиста: что подарить и как праздновать
России удалось развеять один из главных западных мифов
В Кремле восхищены героизмом экипажа танка, остановившего колонну ВСУ
Анастасия Крестьянова