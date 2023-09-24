24 сентября: какой сегодня праздник, что было в этот день

Фото: iStock/Gam198
24 сентября профессиональный праздник отмечают работники отрасли машиностроения и системные аналитики. Какие традиции существовали в этот день на Руси и какие еще памятные даты пришлись на этот день, расскажет редакция «Радио 1».
День машиностроителя
В этот день профессиональный праздник отмечают те, чья профессия связана с механизмами. Поздравлять стоит тех, кто занимается изобретением, совершенствованием и эксплуатацией различных частей какого-либо оборудования. Результатом работы специалистов люди пользуются во всех сферах общественной жизни. Одним из величайших изобретений машиностроителей стала мельница, которая служит необходимым оборудованием на протяжении нескольких веков.
День системного аналитика
Кроме машиностроителей, профессиональный праздник отметят те, кто посвятил себя системному анализу. В этот день специалисты по сложным процессам и системам проводят или принимают участие в различных конференциях, вебинарах, мастер-классах. В рамках мероприятий разрабатываются новые подходы к изучению сферы, обсуждается тактика работы и проводится обмен опытом.
Международный день глухих
Этот праздник отмечают не только те, кто страдает нарушением слуха, но и неравнодушные к этой проблеме люди. Международный день глухих был учрежден в 1951 году Всемирной организацией глухих, в которую вошли представители из нескольких десятков стран. В этот день проводятся акции с призывами защищать права глухих, поддерживать их и помогать людям, которые лишены радости, слышать голоса близких людей, пение птиц и шум моря.
Федорины вечерки
На Руси в этот день праздновалась третья встреча осени. В это время погода начинала портиться, шли дожди, работа по сбору урожая прекращалась. Крестьяне подводили итоги прошедшему лету, делали заготовки на зиму, убирали дом и двор. По традиции в этот день нужно готовить блюда из капусты и проводить застолья. Название праздника произошло от имени святой Феодоры, которую по-простому называли Федорой. Примечательно, что священникам нужно было дарить подарки, делиться заготовками и овощами.
День Государственного флага и герба Крыма
24 сентября 1992 года Верховным Советом были утверждены флаг и герб Республики Крым. Для флага были выбраны синий, белый и красный цвета, по аналогии с российским триколором.
В этот день принято вспоминать историю создания флага и знакомиться со значениями цветов, о которых многие даже не задумываются. Например, синий цвет означает надежду, а красный напоминает трагическую историю полуострова.
День пунктуации
Памятная дата установлена в честь знаков препинания. В русском языке пунктуация имеет важное значение, и их расстановка может изменить суть предложения. Однако установлен праздник был американским журналистом, который таким образом, решил привлечь внимание к проблеме пунктуационных ошибок, которые допускают авторы в газетах и журналах. Праздник был учрежден в 2004 году и с тех пор ежегодно служит напоминаем о важной роли знаков препинания.
День тигра на Дальнем Востоке
Фото:Istockphoto/wrangel
Инициатором учреждения праздника стал специалист по ведению охотничьего хозяйства Владимир Ильич Тройнин. Он решил привлечь внимание к проблеме исчезновения тигров, популяция которых сократилась за последние несколько лет в 25 раз. Хищник занесен в Красную книгу и его убийство ради продажи клыков или шкуры запрещено законом. На Дальнем Востоке в этот день организованы конкурсы и викторины, в которых участвуют дети и молодежь. Такие мероприятия проводят природоохранные организации и неравнодушные к проблемам животных зоозащитники.
Именины: Карп, Лев, Николай, Роман, Федор, Петр
Читайте также:
Серпухов отпразднует День города интересной программой
В Подмосковье отметят Всемирный день яйца
В усадьбе Шахматово отметят праздник «Осенины»
Анастасия Крестьянова