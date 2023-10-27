2,5 миллиона деревьев высадили в Подмосковье за пять лет

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
В рамках акции «Сохраним лес» с 2019 года в Московской области было высажено почти 2,5 миллиона деревьев. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
«За пять лет в акции «Сохраним лес» успели принять участие 488 тысяч человек, которые на территории Московской области высадили 2 439 030 новых деревьев. В первый год проведения акции было высажено 1 543 068 деревьев, а в 2023 году было высажено 142 188 сеянцев и саженцев различных древесных пород», — поделился курирующий Комлесхоз зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.Кроме этого, акции в Подмосковье проводятся под эгидой региональной акции «Наш лес. Посади свое дерево».
Читайте также:
В России проводится эколого-просветительский конкурс «Разноцветные капли»
Стартовал прием заявок на международную экопремию от Росприроднадзора
В Мытищах прошел экологический «БумБатлФест»
Мира Полтева