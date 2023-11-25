25 ноября — День военного миротворца в России: история праздника

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Профессиональный праздник 25 ноября отмечают военнослужащие, которые принимают участие в разрешении региональных конфликтов и гуманитарных миссиях. О том, как принято поздравлять военных миротворцев, и какие традиции связаны с торжеством, расскажет редакция «Радио 1».
День военного миротворца: история праздника
История возникновения торжества уходит в 1973 год, когда советские военнослужащие впервые приняли участие в миротворческой миссии ООН на Ближнем Востоке. Тогда российские военные выступали посредниками в проведении переговоров между сторонами конфликта, оказывали помощь населению в доставке гуманитарных грузов и обеспечивали безопасность мирных граждан.
День военного миротворца: традиции праздника
Также принято в этот день поздравлять ветеранов, которые прежде участвовали в миротворческих миссиях.
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По традиции миротворцы чтят память погибших военных минутой молчания и возлагают цветы к мемориалам.
На телевидении в этот день часто выходят сюжеты, посвященные военным миротворцам России. Общественности рассказывают о важности этой профессии, роли и значении миротворцев в урегулировании конфликтов и самых известных миссиях, в которых приняли участие российские военные.
Как поздравлять военных миротворцев
Профессиональный праздник военные отмечают в подразделениях и в кругу семьи. Хорошим подарком для миротворца будет кашне, портупея, фляга, компас, бинокль, именная ручка, термос, часы, фонарик и т.д.
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