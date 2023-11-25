25 ноября — День военного миротворца в России: история праздника

Профессиональный праздник 25 ноября отмечают военнослужащие, которые принимают участие в разрешении региональных конфликтов и гуманитарных миссиях. О том, как принято поздравлять военных миротворцев, и какие традиции связаны с торжеством, расскажет редакция «Радио 1».