25 октября — День таможенника в России: что за праздник и как его отмечают

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25 октября профессиональный праздник отмечают сотрудники Федеральной таможенной службы России. Редакция «Радио 1» расскажет, как поздравляют таможенников, и когда праздник впервые появился в России.
День таможенника в России – 2023: история праздника
Впервые обязанности таможенников определил Торговый устав. Который был принят по инициативе торговцев. Около 370 лет назад, торговля начала развиваться и вводились первые таможенные сборы, которые должны были быть документально закреплены. Таможенная служба относится к государственной. Сотрудники ведомства имеют воинские звания и владеют табельным оружием. Сотрудникам, которые осуществляют контроль за перемещением товаров через государственные границы, отводится еще один праздник — Международный день таможенника. Он отмечается 26 января. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день была организована Всемирная таможенная организация.
День таможенника в России – 2023: кого и как поздравляютПраздничная дата учреждена указом президента России Росси в 1995 году.
Поздравлять с профессиональным праздником следует аналитиков, инспекторов, преподавателей и выпускников профильных вузов. В этот день в подразделениях проходят торжественные мероприятия. Лучших сотрудников службы награждают почетными грамотами, премиями.
24 октября также проводятся пресс-конференции, на которых подводятся итоги работы таможенной службы за прошедший период.
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Анастасия Крестьянова