250 человек собрал первый фестиваль инвалидов-колясочников «Подмосковье БЕЗ границ»

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Около 250 человек приняли участие в первом фестивале равных возможностей для инвалидов-колясочников «Подмосковье БЕЗ границ». Он прошёл в Пушкинском городском округе и был приурочен к 10-летию Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница», сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций и социального развития Московской области
«Фестиваль впервые проходит в Подмосковье в таком масштабе. Члены «Колесницы» – наши добрые друзья. С главой организации Игорем Гундеровым мы знакомы давно. Он активный человек. Мы регулярно встречаемся, обсуждаем совместные проекты, стараемся поддерживать важные инициативы. Часть финансирования организация получила в рамках конкурса Фонда президентских грантов, который мы организовали в Подмосковье в прошлом году», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.Как отметил Гундеров, сейчас в «Колеснице» – более 200 инвалидов-колясочников. Фестиваль в таком формате прошёл впервые не только в Подмосковье, но и в России.
«На одной площадке представлены и выставка технических средств реабилитации, и культура, и спорт. Проходят интересные встречи. Наша задача – сделать классный областной фестиваль для инвалидов-колясочников. В будущем ждём в гости участников из других регионов страны», – сказал Гундеров.На фестивале были организованы состязания по шашкам, шахматам. Прошли состязания по фигурному вождению кресел-колясок с преодолением препятствий, настольному теннису, армрестлингу, дартсу, баскетболу на колясках, гонки на хэнд-байках, мастер-классы по паралимпийским дисциплинам.
В городском парке «Летний театр» была организована выставка творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Город мастеров». Для детей на колясках работала анимационная площадка.
На сцене, помимо концертной программы, гостей ждали показательные выступления по пара-каратэ и модный показ. Кроме того, была организована встреча с ведущими блогерами инвалидного сообщества.
На фестивале прошла выставка технических средств российского производства для реабилитации инвалидов, в том числе от подмосковных предприятий.
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Лора Луганская