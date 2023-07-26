26 июля: какой сегодня праздник, народные приметы и традиции

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Весь мир 26 июля отмечает несколько важных праздников. Сегодня отмечают День парашютиста, День загадывания загадок, День эсперанто и народный праздник Гаврила Летний.
День парашютистаДень Парашютиста – это праздник, который отмечается в России 26 июля. Этот день посвящён всем смельчакам, которые обладают храбростью и решимостью покорять небо.
Этот праздник объединяет не только профессиональных парашютистов, но и любителей этого захватывающего вида спорта. В этот день проводятся различные мероприятия, посвящённые парашютизму: показательные прыжки, конкурсы, выставки парашютной техники и снаряжения.
Гаврила ЛетнийПраздник Гаврила Летний – это древний и уникальный праздник, который корнями уходит в языческие обряды, и связан с Архангелом Гавриилом. В это время верующие люди празднуют дату освещения храма, который был воздвигнут в Константинополе в честь Архангела Гавриила.
Согласно народным поверьям, на Архангела Гавриила принято ходить баню, так как можно смыть удачу. В этот день также запрещается распускать сплетни и слухи, ссориться с членами семьи, садиться за стол с острыми углами из-за возможных конфликтов в семье. Также в этот день нельзя выбрасывать хлеб, остатки еды, смахивать хлебные крошки со стола. Оставшуюся пищу полагалось отдать домашним животным или птицам. Отказывать в милостыне тоже не приветствуется.
День загадывания загадокДень загадывания загадок – это увлекательный и интересный праздник, который любят отмечать люди разных возрастов. Праздник приурочен к таинственному и захватывающему миру загадок, головоломок и головных ломок. Праздник создан, чтобы привлечь внимание к возможностям развития интеллекта, умения быстро мыслить, находить нестандартные решения и повышает креативность.
День эсперантоДень Эсперанто – это особый праздник, посвящённый международному искусственному языку Эсперанто. Эсперанто был создан Людовиком Заменгофом, чтобы объединить людей разных национальностей и культур через универсальный язык. Эсперанто обладает простой грамматикой: в нём отсутствует грамматический род, в нём всего два падежа и 16 правил, не имеющих исключений. Основу эсперанто составили интернациональные слова, которые пришли из латыни и греческого языка.
Кстати, для славянских народов придумали подобный язык, который называется «словио». Человек со славянскими корнями из любой точки мира сможет понять, о чём хотел сказать автор.
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