265 учеников пошли в обновлённую школу «Кадетский корпус» в Химках

Фото: администрация г. о. Химки
1 сентября в Сходне после капитального ремонта открыли школу-интернат «Кадетский корпус». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Химки.
В обновлённое учебное заведение пошли 265 учеников. С началом нового учебного года школьников поздравили глава муниципалитета Дмитрий Волошин, депутат Госдумы Ирина Роднина и руководителем отдела кадров Главного управления СКР по Московской области Марат Загидуллин.
Основному двухэтажному учебному корпусу школы было более 60 лет. По просьбе родителей, учеников и педагогов в феврале приступили к капитальному ремонту. Площадь работ составила 2,5 тыс кв м. За полгода в школе укрепили фундамент, полностью заменили всю систему коммуникаций, обновили фасад и входную группу, покрасили стены в коридорах и на лестничных площадках. В каждом классе установили новую мебель. В актовом зале обустроили сцену и установили новую технику, а в спортзал закупили новый инвентарь.
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«Сегодня «Кадетский корпус» встречает 265 учеников, в том числе 28 первоклассников. Для них это особый, трепетный момент. Ребята, я хочу пожелать вам и вашим родителям успехов и лёгкого старта в долгом пути под названием «школьная пора». Отдельное внимание – выпускникам. Для вас это последний год, который вы проведёте за школьной партой. Пусть он будет ярким, насыщенным и запомнится на всю жизнь», – сказал Волошин.
«Дизайн школы радует, всё очень аккуратно сделано. Мы будет получать здесь хорошие знания, так как нам установили новое оборудование. Я выбрала учиться в «Кадетском корпусе», чтобы подготовиться к поступлению в Московский юридический университет имени Кутафина. Хочу служить Родине и стать прокурором», – поделилась ученица Елена Колмакова.На торжественной линейке выступила и депутат Госдумы Ирина Роднина.
«Этот год вы начинаете с новоселья. Важно, что качество образования проявляется буквально во всём. Это и уровень знаний, и место, где проходят занятия. Желаю вам получать хорошие знания. Они – залог успеха в жизни, а ваши успехи – гордость родителей, города и всей страны», – отметила Роднина.«Кадетский корпус» – уникальное учебное заведение, которое курирует Следственный комитет Московской области.
«Уверен, что у вас всё получится. Фактически это новая школа. В таких шикарных условиях просто невозможно плохо учиться. Я желаю вам побед и новых знаний», – сказал Загидуллин.По инициативе Волошина благоустроили и прилегающую к школе территорию. Работы в «Кадетском корпусе» провели при поддержке губернатора Андрея Воробьёва в рамках народной программы «Единой России».
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Лора Луганская