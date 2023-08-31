27 медработников в Подмосковье получили свидетельства на соципотеку.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
«Важно не только оснащать больницы современным оборудованием и менять облик медорганизаций, но и привлекать новые кадры. Для привлечения новых специалистов и поддержки тех, кто уже работает, в Подмосковье предусмотрено беспрецедентное количество мер социальной поддержки, в том числе «Социальная ипотека». Сегодня еще 27 специалистов получили сертификаты по программе «Социальная ипотека. С начала года свидетельства на соципотеку получил 161 медработник», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
«В 2023 году мы вручаем 296 свидетельств по программе «Социальная ипотека». Из них: 161 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсёстрам, 73 педагогам — учителям, воспитателям и молодым учителям, 57 свидетельств молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам», — сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.По программе «Социальная ипотека» участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга, а сами получатели платят только проценты по кредиту.
Подробнее о получении социальной ипотеки можно узнать на сайте.
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