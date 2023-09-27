27 сентября: какой сегодня праздник, приметы, традиции

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В этот день отмечается важный православный праздник. В церквях проходит богослужение, а верующие начинают держать однодневный пост. Те, кто не причастен к церковным торжествам, проведут день в компании приятелей и отметят День дружбана. Редакция «Радио 1» расскажет, какие профессиональные праздники пришлись на этот день и какие приметы нужно соблюдать 27 сентября.
День воспитателя и всех дошкольных работников
В этот день принято поздравлять всех сотрудников детских дошкольных учреждений. Этот праздник отмечается с 1863 года, когда был открыт первый детский сад в России. Прежде детей воспитывали няни, но это могли себе позволить только состоятельные семьи. С инициативой открыть учреждение, в котором смогут воспитываться дети из обычных семей, выступил профессор Императорского Санкт-Петербургского университета. Именно 26 сентября такое учреждение было открыто, что послужило установлению даты празднования.
Всемирный день туризма
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Профессиональный праздник 27 сентября также отмечают работники туристической отрасли. Этот день был учреждён для привлечения внимания к туризму, благодаря которому люди могут знакомиться с культурой разных народов, особенностями архитектуры и традициями. В России этот праздник впервые отметили в 1983 году.
День создания Национального Центрального Бюро Интерпола в России
Сотрудники этого ведомства взаимодействуют с коллегами из разных стран. Они обмениваются сведениями о преступлениях и лицах, скрывающихся от правосудия за пределами страны. Днем празднования считается день, когда Советский Союз приняли в международную организацию Интерпола.
День рождения поисковой системы Google
27 сентября отметит День рождения поисковая система Google. Интересный факт: название компании означает математический термин, который обозначает огромное число, выражающееся единицей со 100 нулями. В этот день праздник отмечают сотрудники компании и те, кто причастен к разработке сервиса.
День дружбана
Этот дружелюбный праздник появился недавно, но успел стать популярным во всем мире. Торжество следует отмечать в компании друзей, приятелей и знакомых. Однако существует важное правило: каждый, кто приглашен на встречу, долен привести своего друга.
Воздвижение Креста Господня
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Этот церковный праздник отмечается в одну и ту же дату. Именно в этот день православные христиане вспоминают события 326 года. Тогда равноапостольная царица Елена нашла в Иерусалиме Крест, на котором распяли Сына Божьего.В церкви в день торжества идут богослужения. Верующие приходят в храм и читают молитвы. Они благо жарят Бога за жизнь и дарованное здоровье, детей, а также ограждение от бед. В этот день нельзя есть пищу растительного происхождения. Согласно церковному приданию, пост в этот день избавит от семи грехов. В этот день подаренный нательный крестик станет мощным оберегом для человека.
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