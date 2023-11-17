36 тыс жителей Подмосковья с начала года получили экстренную социальную помощь

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36 тыс жителей Московской области получили с начала года экстренную социальную помощь на общую сумму 275 млн рублей. Такие данные привела министр социального развития Людмила Болатаева.
«В случае возникновения трудной жизненной ситуации размер выплат составляет до 7 тыс рублей на каждого члена семьи и до 10 тыс – одиноко проживающему гражданину. Если повреждено или утрачено жилое помещение или имущество, размер выплат составит до 30 тыс рублей на каждого члена семьи и до 50 тыс – одиноко проживающему гражданину», – пояснила Болатаева.Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, что получить экстренную помощь жители могут при возникновении трудной жизненной ситуации, такой как инвалидность, безработица, малообеспеченность, безнадзорность, неспособность к самообслуживанию из-за преклонного возраста или болезнью.
Узнать об услуге подробнее и оформить экстренную социальную помощь можно на региональном портале госуслуг в электронном виде – идти в МФЦ для подачи заявления не потребуется. Ответ приходит в течение 25 дней в личный кабинет.
Получить такой вид помощи можно раз в год.
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Лора Луганская