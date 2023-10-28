28 октября — День создания армейской авиации России: история праздника

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75 лет назад в России была создана первая авиационная эскадрилья. Редакция «Радио 1» расскажет об истории возникновения торжества и о том, что входит в задачи военнослужащих войск авиации.
День создания армейской авиации России – 2023: история праздника
Первое подразделение авиации было создано в Серпухове 28 октября 1948 года. Именно это событие послужило созданию отдельного войска, которое выполняет самые различные и значимые задачи с воздуха.
Армейская авиация: какие задачи выполняет
Прежде авиация выполняла только вспомогательные функции, так как вертолеты в 1948 году были новым видом техники, которую еще требовалось изучать и адаптировать под выполнение боевых задач. Ближе к 1970-м годам экипажи вертолетов уже проводили масштабные операции. В настоящее время авиация выступает важнейшим подразделением, участвующем в вооруженных конфликтах или военных операциях. На вооружении армейской авиации стоят самые современные и модернизированные комплексы и оборудование.
День создания армейской авиации России – 2023: как отмечают
Профессиональный праздник отмечают не только военнослужащие войск армейской авиации, но и курсанты профильных вузов, преподавательский состав, ветераны. В этот день в подразделениях проходят торжественные мероприятия, в ходе которых бойцам присваиваются специальные звания, вручаются награды. По телевидению в День создания армейской авиации можно увидеть военные фильмы, посвященные подвигам солдат этих подразделений.
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