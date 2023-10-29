29 октября — День автомобилиста: кого поздравляют и как отмечают

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Профессиональный праздник российские водители ежегодно отмечают 29 октября. Редакция «Радио 1» расскажет, как принято отмечать этот день, кого поздравить и что подарить работникам транспорта.
День автомобилиста – 2023: история праздника
Впервые день автомобилиста был учрежден в 1976 году. Прежде торжество имело название —День работников автомобильного транспорта, но позже было переименовано. Праздник был учрежден для того, чтобы подчеркнуть важность профессии водителя и ее необходимость для общества.
День автомобилиста – 2023: кого поздравляют
В этот день заслуженные поздравления принимают работники транспортной отрасли: водители грузового транспорта, такси, троллейбусов, автобусов, трамваев. К этому торжеству часто приурочены выставки автомобилей, техники, современного вида транспорта. В День автомобилиста также проводятся гонки и автопробеги.
Поздравить также стоит тех, кто занимается обслуживанием машин и трудится на автопромах.
Что подарить автомобилисту
Водителям пригодятся в профессиональной деятельности дорожные карты, навигаторы, прикуриватели, держатели для девайсов, автомобильные чехлы, оплетки на руль и т.д.
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Анастасия Крестьянова