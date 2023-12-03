3 декабря — День юриста в России: что подарить, как поздравлять

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Специалисты в области права отметят свой профессиональный праздник 3 декабря. О том, как поздравлять юристов, когда появилась профессия и какие традиции существуют, расскажет редакция «Радио 1».
День юриста 2023: история праздника
Зародилась профессия юриста еще в Древнем Риме. Тогда разрешением споров и судебной деятельностью занимались «патроны». Законы были основаны на заповедях, за нарушение которых следовало суровое наказание. В Древней Руси юридической деятельностью занимались «динники». Они относились к числу представителей власти и были наделены правом наложения штрафов и вынесения судебных решений.
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Правовая система развивалась и вскоре появились суды, прокуроры и адвокаты.
Дата торжества была выбрана не случайна. 3 декабря 1864 года императором Александром II был подписан свод судебных уставов. Именно эти нормы стали основой судебной реформы. Официально праздник был учрежден указом президента России Владимиром Путиным в 2008 году во время съезда Ассоциации юристов России.
День юриста в 2023 году: как отмечают
Поздравлять в этот день стоит всех причастных к юридической сфере. Кроме действующих прокуроров, судей, адвокатов, юрисконсультов и правозащитников, отмечают профессиональное торжество также студенты, выпускники юридических факультетов и преподавательский состав.
Празднования проходят по всей стране. В трудовых коллективах организуются торжественные мероприятия, проводятся корпоративы.
День юриста в 2023 году: традиции
Интересный факт: первым обладателем награды стал один из разработчиков Конституции и Гражданского кодекса РФ – Сергей Алексеев.
Третьего декабря с профессиональным праздником юристов всей России поздравляет президент страны Владимир Путин. В поздравительной речи глава государства обращает внимание на важность профессии, представители которой, выполняют сложные задачи по противодействию коррупции, борьбе с преступностью и повышению правовой культуры среди населения.
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Что подарить на День юриста
Подарить юристу можно те сувениры и предметы, которые пригодятся ему в профессиональной деятельности. Особое предпочтение можно отдать юридической литературе, книгам по праву, кодексам. Изменения в законодательстве происходят регулярно, поэтому важно обратить внимание на актуальность сведений.
Хорошим подарком станут качественные блокноты, ежедневники, календари. Кожаный портфель, папка для документов, подставка для канцелярских принадлежностей также пригодятся в работе специалиста.
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