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30 октября – День основания Российского военно-морского флота: как отмечают

30 октября 2023, 00:05
Фото: iStock/aytugaskin

Фото: iStock/aytugaskin

30 октября отмечают праздник работники судоремонтных предприятий, учреждений ВМФ и воинских частей. Редакция «Радио 1» расскажет, когда появился праздник и кого нужно поздравлять.

История праздника:


Днем рождения военно-морского флота считается 30 октября 1696 года, когда Боярская Дума приняла решение о его создании. На формировании войск настоял Петр I. Военным предстояло взять Азовскую крепость, что было возможно сделать только с моря.

Этот праздник также называют днем моряков-надводников. Это обусловлено тем, что первые корабли были наводными, погрузились судна вглубь океана значительно позже.

Кто празднует День основания ВМФ


Профессиональный праздник 30 октября отмечают все моряки, имеющие отношение к Военно-морскому флоту РФ. В этот день в подразделениях проходят торжественные мероприятия, в ходе которых награждаются работники флота, особенно отличившиеся во время несения службы. Морякам присваиваются звания, вручаются награды, медали и грамоты. В этот день также чествуют ветеранов.

Что подарить морякам


Причастным к празднику следует дарить фляжки, ремни, карты-памяти, компасы, бинокли, тельняшки, подстаканники и т.д. Подарочные сувениры можно украсить инициалами военнослужащего. Также на презенты можно нанести эмблему ВМФ.

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Командующим группировкой войск «Днепр» назначен Михаил Теплинский
29 октября 2023, 23:58

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Командующим группировкой войск «Днепр» назначен командующий ВДВ РФ генерал-полковник Михаил Теплинский. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на информированные источники.
Уточняется, что Теплинский был переведён на эту должность с поста замкомандующего объединенной группировкой российских войск.

Ранее группировкой войск командовал генерал-полковник Олег Макаревич. Позже он будет назначен на другую должность.

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#вс рф
#россия
#армия
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В Италии женщина выселила двоих взрослых сыновей из дома через суд
29 октября 2023, 16:25

Фото: iStock/Zolnierek

Жительница итальянского города Павия в Италии через суд выселила из дома своих взрослых сыновей. Они отказывались съезжать от матери.
Издание La Stampa пишет, что итальянка много лет пыталась убедить сыновей жить отдельно. Сыновья сначала остались жить с матерью после окончания школы. Потом они не могли найти работу. Но мужчины не собирались съезжать и тогда, когда устроили свои карьеры. Они не платили за еду и не покрывали затраты на хозяйство.

В итоге 75-летняя итальянка обратилась в суд, который постановил, что 42-летний мужчина и его 40-летний брат должны за 2 месяца найти себе новое жильё, переехать из родительского дома и начать строить свою жизнь. 

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#италия
#семья
#дети
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Стало известно, в каком регионе больше всего машин
Камчатский край стал лидером по количеству машин на человека
29 октября 2023, 14:51

Фото: istockphoto/Natalia Kokhanova

В Камчатском крае автомобиль имеет каждый второй житель, регион занимает первое место по России по количеству машин на человека.
Об этом сообщает краевой орган Федеральной службы государственной статистики (Камчатстат). По данным Камчатстата, по итогам прошлого года в Камчатском крае на 1 тыс. жителей пришлось 576 личных автомобилей.
 
За 9 месяцев нынешнего года крупные и средние организации автомобильного транспорта Камчатки перевезли 2,1 млн тонн различных грузов, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.
 
Автомобильный транспорт общего пользования перевез в нынешнем году на Камчатке 25,2 млн пассажиров (на 400 тыс. меньше, чем за 9 месяцев 2022 года).

Ранее сообщалось, что в МВД нашло поддержку предложение запретить парковку и длительную стоянку такси в жилой зоне, пишет РИА Новости, ссылаясь на письмо начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаила Черникова.

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#машины
#автомобили
#автомобиль
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В Нижнем Новгороде нашли бездомного пса с крайней степенью ожирения
29 октября 2023, 14:04

Фото: IStock/dimid_86

Пёс Кругетс весит 100 кг и очень от этого страдает.
Тг-канал «Москва24» пишет, что большую часть времени собака просто лежит, ведь любая попытка встать на лапы отзывается сильной болью. Пёс скулит и воет из-за своего состояния. Кругетсу необходимо сбросить минимум 50 кг.

Пса забрали в местный приют для животных. Там его будут кормить диетическим кормом, а когда он сбросит вес, направят на полное обследование в ветклинику.

Ранее сообщалось, что в Японии началось нашествие медведей.  Министр охраны окружающей среды Синтаро Ито рассказал на пресс-конференции 24 октября, что медведи стали часто появляться около поселений. В 2023 финансовом году произошло 105 нападениях зверей, пострадали 109 человек.

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#собака
#животные
#нижний новгород
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Экс-игрок НХЛ умер после пореза шеи коньком
Экс-игрок НХЛ Джонсон умер в возрасте 29 лет после пореза шеи коньком
29 октября 2023, 13:55

Фото: iStock/SergeyPankratov

Американский хоккеист «Ноттингем Пантерз» Адам Джонсон умер в возрасте 29 лет после того, как ему коньком рассекли шею в матче Британской элитной хоккейной лиги. Об этом сообщает официальный аккаунт «Ноттингема» в соцсети Х.
Сообщается, что трагедия произошла во время матча Кубка вызова EIHL с «Шеффилд Стилерс». Джонсон столкнулся с игроком соперника и упал на лед, после чего поднялся и, истекая кровью, соврешил попытку вернуться на скамейку запасных. 

Хоккеиста госпитализировали, он скончался в больнице. 

Джонсон сыграл тринадцать матчей в составе «Питтсбург Пингвинз».

Ранее сообщалось, что российский нападающий Дмитрий Воронков в ночь на 27 октября по МСК провел свой первый матч в Национальной Хоккейной Лиге за команду «Коламбус Блю Джекетс» против «Монреаль Канадиенс». Уже на второй минуте матча дебютант не побоялся вступить в схватку со штатным тафгаем команды соперника Арбером Джекаем.

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#трагедия
#лёд
#хоккей
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Автомобильное движение по Крымскому мосту со стороны Тамани перекрыли
29 октября 2023, 13:11

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Тамани перекрыли. Об этом сообщил оперативный телеграм-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Автомобилистов, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причина перекрытия движения не сообщается.

Ранее сообщалось, что Украина разрабатывала беспилотники, которыми была совершена атака на Крымский мост, вместе с ЦРУ и другими западными разведками. Отмечается, что Служба безопасности Украины (СБУ) произвела второй удар по мосту спустя девять месяцев после первого. Морские дроны, которые для этого использовались, были разработаны в рамках секретной миссии совместно с ЦРУ и другими иностранными спецслужбами.

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#служба
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Экс-депутат Рады Фарион призвала «утилизировать» русскоязычное население Украины
29 октября 2023, 12:19

Фото: iStock/Mykola Churpita

Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что Киеву следует утилизировать русскоязычных жителей Украины, которые отказываются переходить на государственный язык. Об этом Фарион сообщила в интервью программе «Говорит большой Львов».
«Для таких надо создать штраф-батальон. Чтобы сразу отправить на нулевую позицию или чтобы они окопы для наших святых солдат рыли», — пояснила украинский экс-депутат.

Бывший депутат Верховной рады Фарион известна своими высказываниями националистического характера. Она не единожды призывала применять насилие против украинцев, которые говорят на русском языке. 

Ранее сообщалось, что Киевский национальный университет (КНУ) имени Тараса Шевченко закрыл программы по изучению русского и белорусского языка. Ректор вуза Владимир Бугров отметил, что изучение в украинских школах русского языка и литературы не нужно.

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Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Леус: потепление до плюс 10 градусов и дождь придут в Москву на следующей неделе
29 октября 2023, 10:33

Фото: iStock/Germanovich

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что потепление до плюс 10 градусов и дождь ожидаются в Москве на следующей неделе, передает РИА Новости.
Сообщается, что в понедельник ожидаются плюс 3 – плюс 5 градусов, а также осадки в виде снега, местами с ледяными дождями. Во вторник температура воздуха составит плюс 8 – плюс 10 градусов, количество осадков сократится.

В четверг температура воздуха начнет понижаться. В пятницу москвичей ждет плюс 1 – плюс 3 градуса и снег.

Напомним, Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области назвало правила безопасного дорожного движения при ухудшении погодных условий. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. 

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Потомок Екатерины II намерен поселиться в Крыму
Мурадов: потомок Екатерины II Андрей Калагеорги намерен поселиться в Крыму
29 октября 2023, 10:21

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов сообщил, что прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги намерен получить российское гражданство и поселиться в Крыму. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Мурадова, намерение Калагеорги является «очень символичным и показательным». 

Ранее сообщалось, что потомок в восьмом колене российского императора Николая I Гавриил Дорошин присоединился к военным действиям в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине, заняв позицию пулеметчика. Ранее молодой Дорошин проживал в Лионе, Франция, и стремился стать фотографом. Дорошин объяснил свой выбор тем, что чувствовал себя вдохновленным военным прошлым своих предков и хотел «подражать их доблести».

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