30 октября – День основания Российского военно-морского флота: как отмечают

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30 октября отмечают праздник работники судоремонтных предприятий, учреждений ВМФ и воинских частей. Редакция «Радио 1» расскажет, когда появился праздник и кого нужно поздравлять.
История праздника:
Днем рождения военно-морского флота считается 30 октября 1696 года, когда Боярская Дума приняла решение о его создании. На формировании войск настоял Петр I. Военным предстояло взять Азовскую крепость, что было возможно сделать только с моря.
Кто празднует День основания ВМФ
Профессиональный праздник 30 октября отмечают все моряки, имеющие отношение к Военно-морскому флоту РФ. В этот день в подразделениях проходят торжественные мероприятия, в ходе которых награждаются работники флота, особенно отличившиеся во время несения службы. Морякам присваиваются звания, вручаются награды, медали и грамоты. В этот день также чествуют ветеранов.
Что подарить морякам
Причастным к празднику следует дарить фляжки, ремни, карты-памяти, компасы, бинокли, тельняшки, подстаканники и т.д. Подарочные сувениры можно украсить инициалами военнослужащего. Также на презенты можно нанести эмблему ВМФ.
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Анастасия Крестьянова