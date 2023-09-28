30 сентября объявлен Днём воссоединения новых регионов с Россией

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин своим указом объявил 30 сентября Днём воссоединения новых регионов с Россией. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Кроме того, день, когда Запорожская область официально вошла в состав Российской Федерации, объявили праздничным в регионе, об этом заявил губернатор региона Евгения Балицкий.
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