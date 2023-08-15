30 тысяч многодетных семей с низким доходом получили новую выплату на школьную форму

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«В Подмосковья появилась новая выплата на школьную форму многодетным семьям с низкими доходами. Её получили 30 тысяч семей», — рассказала вице-губернатор Ирина Каклюгина на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Новая мера поддержки была введена с этого года по поручению губернатора. Такая выплата предназначена для семей с доходом ниже 17 тысяч рублей на человека.
Подать онлайн заявление на школьника, если выплата на него не поступила автоматически, можно по ссылке.
Читайте также:
68 тысяч семей получили выплату на школьную форму.
100 тысяч подмосковных семей получили выплаты на детей-школьников.
Подмосковные семьи с детьми-инвалидами могут подать заявление на новую выплату онлайн.