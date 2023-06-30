350 подмосковных специалистов получили за полгода участки по программе «Земля врачам»

Фото: Министерство имущественных отношений МО
С момента старта программы предоставлено 1950 земельных участков
В Подмосковье с начала года участки по социальной программе «Земля врачам» получили около 350 узких специалистов. Такие данные привели в пресс-службе Министерства имущественных отношений региона.
Социальная программа «Земля врачам» по предоставлению в безвозмездное пользование земельных участков реализуется в Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьёва. Всего с момента старта программы предоставлено 1950 земельных участков.
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«Медикам, специальности который являются дефицитными в регионе, мы предоставляем в безвозмездное пользование земельные участки для строительства дома или ведения личного подсобного хозяйства, садоводства. За шесть месяцев этого года уже почти 350 врачей получили заветные сотки», – сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова
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Лора Луганская