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360 человек приняли участие в акции «Чистый лес» в Подмосковье

28 июля 2023, 16:58

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Акция «Чистый лес» прошла в городских округах Подмосковья при участии неравнодушных жителей региона.

Акция проходила в июле. В ней приняли участие 360 неравнодушных жителей Московской области.

Акция проводилась на территории лесничеств: Бородинское, Звенигородское, Ногинское и Талдомское.


«В ней участвовали 360 человек. С территории земель лесного фонда лесничие и неравнодушные жители Подмосковья убрали 97 кубометров мусора и 89 кубометров неликвидной древесины», — рассказал курирующий Комитет лесного хозяйства Московской области зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Жители убрали сухостой, валежник и мелкий бытовой мусор в лесу.


Георгий Филимонов сообщил, что начала октября намечается проведение еще 12 субботников в лесничествах Подмосковья в рамках акции «Чистый лес».

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Подмосковье заняло первое место по Индексу IQ городов в стране
28 июля 2023, 16:54

Фото: ГУСТ МО

Московская область заняла первое место по Индексу IQ городов и вошла в топ-10 умных регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления содержания территорий региона.
Итоги расчёта Индекса IQ городов подвели на IV Вероссийском форуме по развитию цифровых решений «Умный город» в Уфе.
«Мы представили коллегам наш опыт внедрения искусственного интеллекта в контрольно-надзорную деятельность на территории Московской области. Рассказали, как впервые использовали в Подмосковье «умные» автомобили, контролирующие чистоту и порядок, как с этого года задействуем камеры системы «Савант», позволяющие отслеживать незаконную перевозку строительных отходов, и как активно применяем камеры «Безопасного региона» в контроле за нарушениями в содержании территорий», – рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова
Глава Минстроя России Ирек Файзуллин и глава Башкирии Радий Хабиров вручили награду Подмосковью за первое место среди лидеров Индекса IQ городов.
 
Министр также рассказала о планах запустить ещё шесть «умных» автомобилей до конца года. Также ГУСТ планирует установку дополнительно обученных нейросетевых стационарных камер в проблемных местах, чтобы автоматически круглосуточно фиксировать нарушения.

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Под Серпуховом поселились переехавшие в Россию верующие американцы
28 июля 2023, 16:48

Фото: Istockphoto / Константин Аксёнов

Под Серпуховом живёт часть американцев, переехавших в Россию. Это последователи традиционных ценностей, которые считают, что Россия – место, где их дети могут вырасти свободными, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
«Это люди среднего достатка, у которых в США были ферма или бизнес, который они продали или готовы продать и переехать или уже переехали. Это состоявшиеся люди. Почти у всех – многодетные семьи. Они верующие, причём необязательно православные, иногда не имеющие никаких корней и предков в России», – рассказал Примаков РИА Новости. 
По его словам, американцы, живущие под Серпуховом, считают, что Россия – это то место, где их дети «могут вырасти свободными, гармоничными, адекватными людьми с нормальной нравственной шкалой». Они хотели бы, чтобы они росли именно в такой атмосфере в России.
 
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#московская область
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Химки попали в топ-3 подмосковных городов по индексу цифровизации
28 июля 2023, 16:35

Фото: администрация г. о. Химки

Химки включены в тройку городов Московской области по индексу цифровизации по итогам прошлого года. Результаты рейтинга обнародовали на IV Международном форуме по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город – Умная страна», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Продолжаем работу над цифровизацией городского хозяйства. В этом году начинаем оцифровку электросетей в Химках. Управлять светом на территории всего округа можно будет в едином центре. Это позволит оперативнее реагировать на нештатные отключения», - пояснил глава муниципалитета Дмитрий Волошин.  
Индекс цифровизации рассчитывали для более чем 200 городов проекта «Умный город». Их оценивают в четырёх категориях: крупнейшие, крупные, большие города и административные центры. 
 
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#московская область
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В Дмитровском округе реконструируют горнолыжный комплекс и бассейн
28 июля 2023, 15:59

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой Дмитровского городского округа Ильёй Поночевным.
Глава Дмитровского округа доложил губернатору Подмосковья начале реконструкции горнолыжного курорта, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Дмитровский округ славится своим горнолыжным курортом, также, муниципалитет является спортивным центом объединяющим разные виды спорта. В Дмитровском округе располагаются 4 гольф-поля, самый крупный конный комплекс в Европе, большие картинг-центр и стрелковый комплекс «Лисья нора».

Глава Дмитровского округа сообщил о начале капитального ремонта бассейна «Бриз», который не работал около 10 лет.


«Это долгожданный объект. Он имеет не только большую, но и маленькую чашу для детей младше 7 лет. Таких бассейнов совсем немного. Мы уже начали его реконструкцию, и в ближайшие полгода завершим», — доложил Илья Поночевный в ходе общения с губернатором.
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#дмитров
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Обучение в Мастерской управления «Сенеж» одновременно смогут проходить 1 500 человек
С введением новых мощностей обучение в Мастерской управления «Сенеж» одновременно смогут проходить в 4 раза больше слушателей
28 июля 2023, 15:58

Фото: Радио 1

«Территория смыслов» в пятый раз пройдет на площадке образовательного центра президентской платформы «Россия – страна возможностей» – Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске на базе нового кампуса
На форуме для участников будут организованы дополнительные направления, транслирующие ценности российского государства среди молодёжи.  В этом году представлено четыре направления: «Труд», «Родина», «Добро» и «Наставничество». 
 
Также, в 2023 году участники форума станут первооткрывателями нового кампуса «Сенежа». В его составе 4 новых гостиничных корпуса на 500 номеров.



«Я на форуме не первый раз, и в этом году мне удалось побывать на новой базе «Сенежа» и пожить в отстроенных корпусах. Это насколько роскошное размещение, класс люкс, мне есть с чем сравнивать и в этом году совершенно другие впечатления от участия. На прошлом форуме нас расселяли по клубам, и жили мы по 20 человек в комнате, и это тоже было интересно, ощущение лагеря появлялось. Сейчас же, есть возможность общаться не только с людьми в своем клубе, но и с другими участниками, так как все живут в одном корпусе», - отметила участница форума Катя. 


   
Благодаря новым кампусам, обучение в Мастерской управления «Сенеж» одновременно смогут проходить в 4 раза больше слушателей, чем сейчас. Появится возможность осуществлять до 100 очных мероприятий каждый год. 
 
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#труд
#ценности
#территория смыслов
#обучение
#подмосковье
#солнечногорск
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Ктыри, журчалки и другие – в Подмосковье обитают более 5 тыс видов животных
Число обитающих в Подмосковье видов животных за год увеличилось на 340
28 июля 2023, 15:56

Фото: Минэкологии / С. Михайленко

Минэкологии Московской области обновило перечень объектов животного мира, обитающих в Подмосковье. В него вошли более 5 тыс видов представителей фауны, сообщили в пресс-службе Минэкологии и природопользования Подмосковья.
В список входят 76 видов млекопитающих, 305 видов птиц, 11 –земноводных, семь – пресмыкающихся, а также 4 630 видов беспозвоночных. По сравнению с прошлым годом число зарегистрированных видов увеличилось на 340 за счёт беспозвоночных.
 
Так, в перечень внесены новые виды стрекоз, слепней и хищных двукрылых – ктырей и журчалок. 
 
В Красную книгу Московской области попали 18 видов млекопитающих, 69 птиц, девять видов земноводных и пресмыкающихся, 268 видов беспозвоночных. Под особой охраной в регионе находятся 675 видов живых организмов.

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#природа
#подмосковье
#московская область
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В Татарстане более 80 человек заразились корью
28 июля 2023, 15:38

Фото: iStock/RomoloTavani

В Татарстане 83 человека заболели корью, половина зараженных оказались гражданами Таджикистана. Об этом рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.
«На сегодня в республике зарегистрировано 83 случая кори, из них 39 детей. Из числа заболевших 41 человек – иностранные граждане, и среди них основная доля заболевших - прибывшие из Таджикистана, 33 человека», - уточнила Авдонина.

Она также отметила, что более половины заболевших не имели прививки от кори. По ее словам, всего с инфицированными контактировало порядка 20,7 тысячи человек. Из них 2,9 тысячи человек подлежали вакцинации, 80% вакцинированы. Она подчеркнула, что все риски на данный момент управляемы.

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#прививки
#человек
#симптомы
#корь
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С 26 июля по 2 сентября в Солнечногорске пройдет восемь смен Всероссийского форума «Территория смыслов»
С 26 июля по 2 сентября в Мастерской управления «Сенеж» пройдет восемь смен Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов»
28 июля 2023, 15:37

Фото: Радио 1

Первыми участниками форума стали 350 представителей смены «Мыслить» Следующая смена «Убеждать» начнется 31 июля, участники которой станут подростки от 14 до 17 лет.
По словам руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксении Разуваевой, ранее в форуме участвовали только совершеннослетние представители молодежи. 

«Те кто отбирают участников, смотрят на активность в различных форумах, лекциях, волонтерство, если опыта в такой деятельности не хватает, то скорее всего не возьмут на форум. На «Территорию смыслов» едет молодежь, которая активно участвует в общественной жизни и политически заинтересована. Я поехала на первую смену, мы подготавливаем мыслительную базу, находим новые идеи, а следующая смена будет их уже реализовывать на практике», - поделилась участница форума Дарья. 



Отметим, что в ближайшем будущем завершится строительство нового кампуса Мастерской управления «Сенеж». На территории организовано все для комфортного и качественного образовательного процесса. 
 
«Для нас форум «Территория смыслов» в этом году особенный, ведь участники стали нашими первыми гостями. Благородя новому кампусу, в «Сенеже» одновременно смогут получать знания 1 500 человек, это в 4 раза больше, чем раньше. Наша главная задача, создать максимально комфортные условия для обучения молодежи», - рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин. 

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#ректор
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ФСБ обнаружила незаконное потребление электроэнергии на сумму 18 млн рублей
ФСБ пресекла незаконное потребление электроэнергии на сумму более 18 млн рублей в Калуге
28 июля 2023, 15:31

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники управления ФСБ по Калужской области задержали представителя организации, которая незаконно потребляла электроэнергию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В ходе проведения расследования было установлено, что компания внесла изменения в конструкцию приборов учета. Сумма ущерба составила более 18 млн рублей.

Представитель организации был задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следователи выясняют, на протяжении какого времени организация безотчетно потребляла электроэнергию. Злоумышленнику вменяется статья о причинении имущественного ущерба. 

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