360 человек приняли участие в акции «Чистый лес» в Подмосковье

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области
Акция проходила в июле. В ней приняли участие 360 неравнодушных жителей Московской области.
Акция проводилась на территории лесничеств: Бородинское, Звенигородское, Ногинское и Талдомское.
«В ней участвовали 360 человек. С территории земель лесного фонда лесничие и неравнодушные жители Подмосковья убрали 97 кубометров мусора и 89 кубометров неликвидной древесины», — рассказал курирующий Комитет лесного хозяйства Московской области зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.
Жители убрали сухостой, валежник и мелкий бытовой мусор в лесу.
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