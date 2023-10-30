4 ноября – День народного единства: куда сходить в Москве, будет ли салют

Фото: iStock/yulenochekk
4 ноября во всей России отмечается День народного единства. В столице программа праздника особенно насыщенная. В городе проходят концерты, выставки, интерактивы, патриотические мероприятия. Редакция «Радио 1» расскажет, как провести ноябрьские выходные и куда сходить в Москве.
Форум «Россия» на ВДНХ
В День народного единства на площадках ВДНХ пройдет форум «Россия», в котором примут участие 89 регионов страны. На мероприятии будет представлена продукция, характеризующая тот или иной регион, привезенная с разных частей России. Мэр Москвы Сергей Собянин прежде сообщал, что для оформления художественной подсветки площадок комплекса, город выделил 20 километров кабеля и 12 трансформаторных подстанций.
Акция «Ночь искусств»
В Москве пройдет акция «Ночь искусств». 4 ноября к мероприятию присоединятся более 100 городских площадок. Начнется мероприятие с театрализованной экскурсии «Поэтический променад». Ее проведут 30 артистов, которые предстанут перед гостями в образе Владимира Маяковского.
В «Театре Эстрады» пройдет музыкальная программа в честь композитора Рахманинова.
Вечером 4 октября в «Новом Манеже» состоится несколько мероприятий. Гости креативного пространства смогут увидеть перфоманс молодых артистов «Манифест», театрализованное шоу «Звуки речи» и литературное чтение «Поэты современности».
Жители и гости столицы смогут посетить показ короткометражных работ сценариста и режиссера Юлии Горбачевской «Головокружение» (о Достоевском) и «Телеграмма» (по мотивам рассказа Паустовского). Увидеть работы можно в кинотеатрах «Салют» и «Искра» сети «Москино».
В усадьбе Воронцово пройдет лекция «Усадебное застолье как искусство». Слушатели узнают о старинных трапезах и пирах, о том, что подавали на стол и как изменились вкусы при Петре I.
Парковка в Москве в День народного единства
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что парковка в столице в День народного единства будет бесплатной. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Градоначальник отметил, что 6 ноября в Москве также не будет взиматься плата за парковку автомобилей. Однако 5 ноября за парковку придется платить по воскресному тарифу, т.е. оставить автомобиль платно придется только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей, пояснил Собянин.
Праздники в ноябре в 2023 году: когда выходные, сколько отдыхать
Будет ли салют в Москве на 4 ноября 2023 года
День народного единства – важный государственный праздник. 4 ноября салюты запускаются с различных высоких точек столицы. Однако решение о запуске фейерверков принимают городские власти, и в настоящее время такой информации нет.
Торжественная церемония возложения цветов
Во время празднования народного единства, традиционно возлагаются цветы к памятнику Минина и Пожарского на Красной площади. Церемония возложения цветов обычно проходит в торжественной обстановке. Жители и гости столицы смогут принять участие в акции памяти и признательности русским героям, и принести букеты.
Мероприятие на Красной площади
В настоящее время часть Красной площади огорожена забором. Идут подготовительные работы к открытию музея под открытым небом. Об этом сообщает портал «msk1». Однако отмечается, что музей можно будет посетить после праздников, 7 ноября с 10:00 до 20:00.
По предварительным данным, комплекс будет бесплатным. Посетители смогут увидеть технику времен Великой Отечественной войны. Также на Красной площади пройдет парад в честь годовщины Октябрьской революции.
«Ночь искусств – 2023» в музеях Подмосковья
Жители и гости Подмосковья смогут посетить исторический музей-заповедник «Горки Ленинские» в одноименном поселке Ленинского городского округа. «Ночная экскурсия» начнется в 19:30 и будет бесплатной. Посетителей музея проведут по затемненной экспозиции, а экскурсовод расскажет интересные истории.
4 ноября состоятся лекции, концерты, экскурсии в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее. Гости заповедника познакомятся с выдающимися мастерами-иконописцами, посетят интерактивное занятие, послушают живую музыку.
В городском округе Мытищи, в музее «История танка Т-34» посетителям будут представлены экспозиции боевых машин. С 18:00 до 21:30 гости смогут бесплатно посетить комплекс, после чего остаться на лекцию об инженере Лебеденко.
Читайте также:
Потомок Екатерины II намерен поселиться в Крыму
Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе в ноябре
Туроператоры назвали страны, куда можно купить туры с большими скидками
Анастасия Крестьянова