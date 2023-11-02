Радио1
Главная / Новости / Общество/ 4 ноября откроется международная выставка-форум «Россия»

4 ноября откроется международная выставка-форум «Россия»

02 ноября 2023, 13:02
Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

В Москве 4 ноября пойдет торжественное открытие международной выставки-форума «Россия». Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своем телеграм-канале.
Выставка будет торжественно открыта и проходить на территории ВДНХ.

«На нашем стенде можно поиграть в стратегию на основе нашего ЦУРа. Наверное, это единственный способ почувствовать себя губернатором, не пройдя выборы. Зато проблемы решать придется вполне реальные, которые мы собрали из «Добродела». Лучшие управленцы получат ценные призы», - поделился Андрей Воробьёв.


Также на площадке будут расположены терминалы, благодаря которым гости смогут «оказаться» в знаковых местах Подмосковья. Также будет представлена интерактивная карта Московской области и ярмарка продукции, которую производят в Подмосковье.

«В Московской области есть уникальный «Центр управления регионом». Это такое место куда «стекает» вся информация,большие данные для управления разными отраслями и принятия эффективных решений. Это может касаться здравоохранения, лесного и сельского хозяйств, ЖКХ. Мы решили, поскольку здесь на выставке России очень много молодежи и детей сделать игру на эту тему», - отметил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

Кроме этого, прототипом игра стала платформа «Добродел».

Стоит отметить, что выставка продлиться до 12 апреля 2024 года.

Читайте также:

Андрей Воробьёв рассказал о кадровых перестановках в Подмосковье

В Подмосковье разрабатывают механизм строительства жилья для сельхозработников

В Подмосковье модернизировали работу 80 медицинских учреждений
#подмосковье
#выборы
#выставка
#ярмарка
#карта
#вднх
#андрей воробьёв
#московская область
Читайте нас в
Подмосковье приняло участие во всероссийском фестивале «Зодчество»
02 ноября 2023, 13:49

Фото: пресс-служба Мособлархитеркутры

На фестивале «Зодчество» Московская область показала свою методологию преобразования городских территорий.
С 31 октября по 2 ноября в Гостином дворе в Москве проходит ежегодный фестиваль «Зодчество». Он собирает представителей архитектурного сообщества со всей страны, чтобы показать градостроительные тренды в разных регионах страны. Московская область в этом году сделала акцент на проектах перезагрузки городских пространств. Как известно, Подмосковье — один из первых регионов, который запустил программу реновации через механизмы комплексного развития территорий. 
 
На стенде Подмосковья можно будет познакомиться не только с этапами запуска этой программы и работы с градорегулирующей документацией, которая обеспечивает качество исполнения и экономическую привлекательность проекта, но и с первыми результатами. 
 
«Ключевым в нашем стенде является макет застройки, поэтому мы избегали ярко-кричащих оттенков для того, чтобы макет оставался самым главным. А вот подача из кубиков символизирует этап проработки первичного макетирования мастер-планирования до старта проекта», - рассказала Александра Кузьмина первый заместитель руководителя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. 
 
Фото: пресс-служба Мособлархитеркутры 

Отдельное место на стенде заняла мультимедийная инсталляция «Город на острове: 4 сезона» архитектурного бюро DNK ag и группы компаний «Остов».  Она посвящена проекту в Наро-Фоминске на месте корпусов шелковой фабрики — о жизни на берегу реки, где интересно гулять, медитировать, плавать, рыбачить, кататься на лодке или коньках.
 
«Это вещь, которая не стоится за один год, этот проект долгосрочный. Мы знаем примеры таких проектов в заграничной практике, при этом наш завершится чуть быстрее», - поделился Константин Ходнев, сооснователь и партнер DNK ag.
 
1 и 2 ноября на круглом столе в рамках фестиваля «Зодчество» Мособлархитектура затронула такие важные темы, как «Реновация и джентрификация. Вопросы и пути решения» и изменение стандартов жилищного строительства, связанные с развитием инфраструктуры новых видов транспорта и повышением комфортности городской среды. 

Читайте также: 

4 ноября откроется международная выставка-форум «Россия». 

Платную трассу М-12 переименуют в «Восток» и достроят до Тюмени. 

Идет прием заявок на премию в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards. 
#московская область
#подмосковье
#россия
#фестиваль
#выставка
#реки
#форум
#качество
#проект
#город
#страны
#мособлархитектура
#александра кузьмина
#приём
#реновация
Читайте нас в
В Армении обезвредили террористов, планировавших захват правительственных зданий
02 ноября 2023, 13:41

Фото: iStock/Wirestock

Служба нацбезопасности Армении заявила, что обезвредила террористическую группу, планировавшую захват государственных зданий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что обезвреженная в Армении террористическая группа планировала создать украинские и молдавские телеграм-каналы. В ведомстве пояснили, что целью преступной группировки являлось нарушение работы органов государственного управления. 

Сообщается, что подготовка терактов проводилась в течение этого года. На данный момент установлено пять преступных лиц. Уточняется, что планировался не только захват государственных зданий, но и их взрыв.

Ранее сообщалось, что во время инженерной разведки сапёры Росгвардии обнаружили взрывчатку, примотанную к опоре ЛЭП на территории Донецкой Народной Республики. 

Читайте также:

Кремль поддержал Меликова по теме наведения порядка после событий в Махачкале

Путин подписал закон об отмене информирования генсека СЕ о военном положении

В Рязани разыскивают велосипедиста, убившего начальника отделения ФССП
#кремль
#закон
#армения
#террористы
Читайте нас в
В России прогнозируются сильные осадки на ноябрьских праздниках
02 ноября 2023, 13:20

Фото: iStock/Oleg Elkov

На всей территории России сложится сложная погодная ситуация на ноябрьских праздниках.
Об этом на пресс-конференции в МИЦ «Известия» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Центральной части России пройдут сильные дожди.  По данным научного руководителя Гидрометцентра ожидается гроза и усиление ветра до 20 м/с.

При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что тепло, которое наступило в Москве и Подмосковье закончится в четверг, но вернётся. 

«У нас будет очень тёплая первая половина ноября. В воскресенье и понедельник новая волна тепла приходит с новым циклоном, и мы опять окунаемся в рекордное тепло. Столбики термометров поднимутся до 10… 12 градусов тепла, хотя это тепло и будет сопровождаться дождями», — сказал специалист.
Читайте также:

Синоптики пообещали новую волну рекордного тепла в Москве и Подмосковье

Синоптик Позднякова: Среда станет самым тёплым днём в Москве на этой неделе

Синоптик Ильин предрёк ледяной дождь Москве
#дождь
#непогода
#дожди
Читайте нас в
Кремль поддержал Меликова по теме наведения порядка после событий в Махачкале
02 ноября 2023, 12:53

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль поддерживает позицию главы Дагестана Сергея Меликова в вопросах наведения порядка в регионе после событий в аэропорту Махачкалы. Об этом Песков сообщил журналистам.
Пресс-секретарь подчеркнул, что Меликов наводит порядок в своем регионе после такого происшествия, и это, по словам Пескова, «его прерогатива».

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что доложил президенту РФ Владимиру Путину о наказании для участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Он сообщил, что не призывает к наказанию без суда и следствия. Кроме того, он сказал, что разделает мнение российского лидера о том, что нужно объективно разобраться и наказать тех, кто устроил беспорядки и нарушил работу аэропорта.

Напомним, вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, намереваясь «вычислить евреев». Нарушители пытались войти в каждое помещение и выкрикивали антисемитские лозунги.

Читайте также:

Глава Дагестана доложил Путину о наказании для участников погромов в Махачкале

В аэропорту Махачкалы усилились беспорядки

Путин подписал закон об отмене информирования генсека СЕ о военном положении
#аэропорт
#закон
#мнение
#нарушители
#происшествия
#рф
#дагестан
#дмитрий песков
Читайте нас в
Платную трассу М-12 переименуют в «Восток» и достроят до Тюмени
02 ноября 2023, 12:42

Фото: IStock/rarrarorro

Правительство России решило продлить скоростную платную трассу М-12 до Тюмени, назвав её «Восток».
Об этом сообщает официальный сайт правительства.

«Теперь во всех официальных документах маршрут трассы М-12 «Восток» должен излагаться в новой редакции: Москва – Казань Екатеринбург – Тюмень», —сказано в сообщении кабмина.
Данное постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. В состав трассы М-12 «Восток» войдут уже существующие автодороги, в их числе участок трассы М-7 «Волга» Казань — Дюртюли. В неё включат строящиеся участки дороги Р-242, которые соединяют Пермь и Екатеринбург, а также автодорога Р-351, идущая от Екатеринбурга до Тюмени.

Работы завершат в 2024 году. После переименования М-12 названия «Восток» будет лишена автодорога от Хабаровска до Находки.

Читайте также:

В России работодателей будут штрафовать за слишком низкие зарплаты

Стало известно, сколько дней россияне будут отдыхать на новогодних каникулах

В Росстате сообщили о росте реальных располагаемых доходов россиян
#россия
#дорога
#правительство
Читайте нас в
Израиль может позволить лидерам ХАМАС выехать в обмен на освобождение пленных
Ynetnews: Израиль обсуждает выезд членов ХАМАС в обмен на освобождение заложников
02 ноября 2023, 12:38

Фото: istock / cyano66

В Израиле обсуждают вариант, при котором лидерам ХАМАС разрешат покинуть сектор Газа в обмен на освобождение всех пленников. Об этом сообщает израильская газета Yedioth Ahronoth.

По мнению издания, данная инициатива может позволить закончить войну в ближайшее время и не затянуть его на многие годы.

«Заинтересованные в этом лица рассматривают возможность исхода членов военного крыла ХАМАС, включая его лидеров, из сектора Газа с согласия Израиля, которые смогут сохранить жизнь в обмен на освобождение всех заложников», — сообщает издание.
Учитывая это, ЦАХАЛ и ХАМАС могли бы частично остановить боевые действия с целью освобождения пленников, удерживаемых ХАМАС в Газе. 

Кроме того, президент Соединенных Штатов Джо Байден, в ходе выступления на политическом мероприятии в Миннеаполисе, призывал к этому.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также: 

Папа римский сообщил об «очень темном времени»

«Для русских коридора нет»: почему сектор Газа не выпускает россиян, что с заложниками

Вашингтон готовится к возможным кибератакам из Ирана, пишут СМИ
#операция
#армия
#президент
#жизнь
#министр
#байден
#джо байден
#израиль
#хамас
#заложники
Читайте нас в
Проект «Мы рядом» фонда «Вместе По Зову Сердца» вышел в финал премии МЫВМЕСТЕ
02 ноября 2023, 12:23

Фото: istockphoto/Jovanmandic

Целью проекта является оказание необходимой поддержки всем нуждающимся раненым бойцам в госпиталях, а также сделать пребывание в лечебных учреждениях комфортным, реабилитацию— успешной.
Проголосовать за проект можно на сайте Добро.ру до 6 ноября. Благотворительный Фонд «Вместе По Зову сердца» работает с 2022 года. Миссия фонда создать и продвинуть новую стратегию единения гражданского общества на принципе взаимопомощи. Фонд оказывает помощь и поддержку людям в сложной жизненной ситуации, в том числе участникам СВО. Помощь уже оказали более 400 военнослужащим, которые находятся в госпиталях Московской области. 

Также с полуфинала премии МЫВМЕСТЕ фонд привез задачу — поддержать детей из семей участников СВО. Таким образом, 13 октября более 1000 детей провели свой досуг в развлекательных центрах. Дети играли в квест Приключения Монополиста, угощались пиццей и сладостями, получили подарки.

Читайте также:

В Долгопрудном прошла встреча с действующим бойцом СВО

Стартовал конкурс на создание официальной песни волонтёров для Всемирного фестиваля молодёжи-2024

Идет прием заявок на премию в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards
#благотворительная акция
#благотворительность
#новости
Читайте нас в
Мальчику из Подмосковья вручили медаль «За проявленное мужество»
02 ноября 2023, 12:21

Фото: пресс-служба главного управление МЧС России по Московской области

1 ноября в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации состоялась торжественная церемония награждения детей, проявивших мужество в экстремальных ситуациях. Об этом сообщила пресс-служба главного управление МЧС России по Московской области.

Награждение прошло в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

Вручали медали героям председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, ее заместитель Юрий Воробьев и глава МЧС России Александр Куренков.


«Милосердие и неравнодушие, которые вы проявляете в своей жизни, достойны глубочайшего уважения. Ваши храбрость и мужество, смелость и решительность в минуту опасности являются примером не только для сверстников, но и взрослых. Горжусь вами и благодарю, вы составляете будущее нашей великой Родины!» - подчеркнул Александр Куренков.


10-летний житель городского округа Люберцы  Московской области Гордей Рыбаков также был удостоин награды. В августе 2023 мальчик спас тонущую девочку 7 лет во время отдыха на озере в деревне Мокрое Владимирской области Он самостоятельно вытащил её из воды, сделал  искусственное дыхание и вызвал скорую помощь.


Стоит отметить, что церемония награждения традиционно проводится накануне Дня народного единства. В этом году медали получили 200 ребят из 60 регионов России.


Читайте также:

Проект «Мы рядом» фонда «Вместе По Зову Сердца» вышел в финал премии МЫВМЕСТЕ

В России проводится творческий конкурс «Пробуждая сердца»

Психолог Клюваева: Расписание – основа психологической стабильности ребёнка
#люберцы
#дети
#помощь
#мчс
#медали
#награды
#валентина матвиенко
#церемония
#герои
#мальчик
#подмосковье
Читайте нас в
Глава Дагестана доложил Путину о наказании для участников погромов в Махачкале
Меликов доложил Путину о наказании для зачинщиков беспорядков в аэропорту
02 ноября 2023, 12:12

Фото: РИА Новости / Валерий Шарифулин

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что доложил президенту РФ Владимиру Путину о наказании для участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает РИА Новости.

Он заявил, что не призывает к наказанию без суда и следствия. Кроме того, он сказал, что разделает мнение российского лидера о том, что нужно объективно разобраться и наказать тех, кто устроил беспорядки и нарушил работу аэропорта.

«Будут привлечены к ответственности те, кто попадает под соответствующие статьи или уголовного, или административного правонарушения. И Владимиру Владимировичу я об этом сказал», — заявил дагестанский глава.
Он также обратил внимание на то, что виновники не должны остаться безнаказанными, а невиновные не должны подвергнуться ответственности.

Напомним, вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, намереваясь «вычислить евреев». Нарушители пытались войти в каждое помещение и выкрикивали антисемитские лозунги.

Читайте также: 
В России работодателей будут штрафовать за слишком низкие зарплаты

В РФ предлагают ввести «отцовский» капитал для многодетных семей

Стало известно, сколько дней россияне будут отдыхать на новогодних каникулах

#аэропорт
#мнение
#нарушители
#правонарушения
#новости
#рф
Читайте нас в
Достижения.рф