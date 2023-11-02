4 ноября откроется международная выставка-форум «Россия». 

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
«На нашем стенде можно поиграть в стратегию на основе нашего ЦУРа. Наверное, это единственный способ почувствовать себя губернатором, не пройдя выборы. Зато проблемы решать придется вполне реальные, которые мы собрали из «Добродела». Лучшие управленцы получат ценные призы», - поделился Андрей Воробьёв.
«В Московской области есть уникальный «Центр управления регионом». Это такое место куда «стекает» вся информация,большие данные для управления разными отраслями и принятия эффективных решений. Это может касаться здравоохранения, лесного и сельского хозяйств, ЖКХ. Мы решили, поскольку здесь на выставке России очень много молодежи и детей сделать игру на эту тему», - отметил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.
Кроме этого, прототипом игра стала платформа «Добродел».
Стоит отметить, что выставка продлиться до 12 апреля 2024 года.
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