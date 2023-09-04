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4 сентября завершается регистрация на выборы путём дистанционного голосования

04 сентября 2023, 16:30
Фото: Мособлдума

Фото: Мособлдума

Подать заявление на дистанционное электронное голосование на выборы в Подмосковье, а также отозвать его, можно до 23:59 4 сентября.
В этом году в Московской области пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

Голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября.


Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.
«ДЭГ — тема непростая, но чрезвычайно перспективная. Постковидное время показало, что без дистанционных форматов нам совершенно никуда. По последним данным, более 6% от общего числа электората подали заявки на проведение дистанционного голосования», — Руководитель Рабочей группы Общественной палаты Московской области по наблюдению за выборами и организации штаба общественного наблюдения на выборах органов государственной власти и в органы местного самоуправления Московской области Татьяна Дмитриева.
Для участия в ДЭГ избирателям необходимо подать заявление через портал госуслуг. Далее следует дождаться решения. В личный кабинет госуслуг придёт уведомление о результате рассмотрения заявления. Результат «Учтено ЦИК России» означает, что статус участника ДЭГ подтверждён. В дни голосования нужно авторизоваться на портале ДЭГ с помощью учётной записи госуслуг, ознакомится с техническими условиями проведения ДЭГ, подтвердить свою личность и получить доступ к электронному бюллетеню.

ВАЖНО: сама запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетени.

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#ДЭГ
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Слабовидящие теперь смогут пользоваться мобильным приложением «Транспорт Подмосковья»
04 сентября 2023, 16:21

Фото: Минтранс МО

В мобильном приложении «Транспорт Подмосковья» появилась версия для слабовидящих. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минтранса.
Теперь пользователь сможет просматривать информацию о маршрутах и расписание общественного транспорта в текстовом формате с крупным шрифтом и контрастом. 
 
Для того, чтобы воспользоваться этой версией, нужно нажать кнопку «Версия для слабовидящих». Она появится на главном экране после обновления мобильного приложения. 
 
Сервис позволяет узнавать расписание, строить маршрут, получать информацию о местонахождении автобуса и прогноз его прибытия на нужную остановку.
 
В ведомстве добавили, что с начала запуска приложение «Транспорт Подмосковья» скачали около 93 тыс жителей региона. 
 
Приложение доступно в Google Play и App Store

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Акция по высадке деревьев в Подмосковье стартует 16 сентября
04 сентября 2023, 16:09

Фото: Комлесхоз МО

Ежегодная экологическая акция «Наш лес. Посади своё дерево» пройдет в Московской области с 16 по 30 сентября. Даты проведения акции назвали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.
«В акции могут принять участие все желающие – жители Московской области и гости региона. Для них уже подготовили посадочный материал и инвентарь – перчатки, вёдра, лопаты и мечи Колесова. Всего для традиционной акции подобрано почти 700 участков», – отметили в ведомстве.
На лесных площадках 16 сентября планируется высадить свыше 100 тыс сеянцев сосны и ели, на муниципальных – примерно 31 тыс саженцев декоративных деревьев и кустарников, фруктовые деревья.

Центральная лесная площадка в этом году будет организована вблизи деревни Новая Купавна в Богородском городском округе. На этому участке, где была произведена сплошная санитарная рубка, высадят порядка 16 тыс сосен.
 
Адреса всех площадок, где пройдёт акция, можно найти на Геопортале Подмосковья в разделе Комлесхоза региона «Наш лес. Посади своё дерево 2023».

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#подмосковье
#московская область
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Собянин открыл производство новой модели седана «Москвич 6»
04 сентября 2023, 16:03

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным открыл серийную сборку новой модели «Москвич -6».
«Год назад здесь были пустые цеха. Мы прошли период изменения всей логистики, преодолели конкуренцию со стороны других производителей. Конечно, во многом благодаря замечательному коллективу. В итоге нам удалось сохранить завод, уже произведено 26 тыс. машин», - написал Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, теперь модельный ряд автомобиля «Москвич» будет расширен. Градоначальник уточнил, что «Москвич 6» это седан, оснащенный вместительным багажником, круиз-контролем, подогревом сидений, парктрониками и всем необходимым для комфортной езды. Приобрести его можно будет в одной из трех доступных комплектаций в пяти представленных цветах.

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Порядка 4 тысяч избирательных участков будет работать в Подмосковье в дни голосования
04 сентября 2023, 15:58

Фото: пресс-служба Мособлдумы

До выборов 2023 года осталось уже меньше недели. Многие жители Московской области воспользовались возможностью зарегистрироваться на дистанционное голосование, но также многие жители придут отдать свой голос на избирательном участке.
Для удобства жителей Подмосковья выборы будут проходить в течение 3 дней: 8, 9 и 10 сентября 2023 года.

В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.

Подать заявление на дистанционное электронное голосование на выборы в Подмосковье, а также отозвать его, можно до 23:59 4 сентября. Для участия в ДЭГ избирателям необходимо подать заявление через портал госуслуг.

«Скоро наступит важный момент, когда каждый из нас сможет повлиять на будущее нашего региона. От каждого голоса зависит, какие решения будут приниматься в области экономики, образования, здравоохранения, культуры и других сфер. Уверен, что жители Подмосковья традиционно примут активное участие в выборах», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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Возникшие вопросы в дни выборов, можно будет задать на горячую линию омбудсмена Подмосковья.
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#ДЭГ
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Россияне поддержали введение начальной военной подготовки в школах
ВЦИОМ: Большинство россиян поддержали введение уроков НВП в школах
04 сентября 2023, 15:52

Фото: iStock/Smederevac

Больше половину россиян поддержали введение уроков начальной военной подготовки (НВП) в старших классах школ, результаты опроса публикует ВЦИОМ.
Более половины респондентов (78 процентов) выступили за проведение НВП в старших классах. Еще 10 процентов не смогли дать однозначного ответа на этот вопрос, 2 процента заявили, что эта тема их не волнует, 1 процент не дал никакого ответа, а 9 процентов отнеслись к НВП отрицательно. 

При этом, 83 процента россиян считают, что такие уроки просто необходимы школьника. 13 процентов, напротив, считают НВП ненужным предметом. 

Сторонники проведения начальной военной подготовки отметили, что на этих уроках школьников также научат оказывать первую помощь, а также привьют им патриотизм и подготовят мальчиков к армии.

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#уроки
#патриотизм
#школа
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«Цифровое Подмосковье» стало онлайн-платформой для решений со всей России
04 сентября 2023, 15:25

Фото: Istockphoto / Thapana Onphalai

Все органы власти российских регионов получили возможность оставить заявку для публикации ИИ-решения на портале «Цифровое Подмосковье». Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
«На портале уже размещены региональные практики с применением технологий искусственного интеллекта, собранные в рамках поручения президента России о внедрении ИИ-технологий», – пояснил директор ИТ-компании «Максимум» Александр Степанов.
Он добавил, что каждый пользователь может изучить на портале «Цифровое Подмосковье» опыт субъектов Федерации, в том числе и Московской области, по внедрению ИИ-решений в таких сферах, как медицина, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и строительство.
 
Чтобы использовать разработки регионов России в собственном субъекте Федерации, нужно отправить заявку через форму обратной связи.

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#подмосковье
#московская область
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#искусственный интеллект
#технологии
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В России пройдет конкурс «Это у нас семейное»
Началась регистрация участников конкурса, объявленного Путиным, «Это у нас семейное»
04 сентября 2023, 15:24

Фото: iStock/AnnaZhuk

Присоединиться к новому проекту президентской платформы «Россия – страна возможностей» может любая семья. 4 сентября регистрация участников конкурса «Это у нас семейное» объявлена открытой.
Оставить заявку на участие в конкурсе можно на сайте.

Победители конкурса получат сертификаты на улучшение жилищных условий и смогут отправиться в увлекательное путешествие по России. Также, партнеры проекта подготовили множество призов для участников мероприятия.   Глава государства Владимир Путин отметил, что соревновательные проекты на уровне семей востребованы. Он также выразил уверенность, что проект будет интересным, в нем смогут принять участие представители различных поколений.  

«Мы договорились о том, что 4 сентября уже можно будет подавать заявки на участие в таких проектах. Речь идет о семьях с детьми. И нам бы очень хотелось, чтобы в нем принимали участие представители различных поколений семей. Чтобы показывать, как семья развивается, как передаются знания от поколения к поколению, как передаются наши традиционные семейные ценности от поколения к поколению, какова значимость семьи в нашем обществе и в поддержании наших традиционных ценностей, на которых стоит все наше государство», — пояснил Владимир Путин.
Принять участие в конкурсе смогут команды из четырех и более родственников. Отмечается, что конкурсантами должны стать не менее трех поколений, из которых будет состоять семья-участник. Конкурс пройдет в несколько этапов. Соревноваться за призовое место участники будут как в дистанционном формате, так и прибыв в окружные полуфиналы. Завершится мероприятие летом 2024 года. Награждение конкурсантов пройдет в Москве. 

Прежде, президент России Владимир Путин анонсировал проведение в стране конкурса, развивающего традиционные ценности. 

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#государство
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Умер российский и советский актер Топольсков
04 сентября 2023, 15:15

Фото: iStock/SergeyPankratov

Российский и советский актер Александр Топольсков скончался в возрасте 73 лет.
Портал «Кино-театр» пишет, что Александр Топольсков умер 4 сентября. Причина смерти не сообщается.
 
Актёр дебютировал на экранах в середине 90-х. Известность ему принесли роль Вити в сериале «Ростов-папа», работа в «Дневнике убийцы». Актёр сыграл в большом количестве театральных постановок.

Александр Топольсков служил в Таганрогском театре имени Чехова.

Ранее сообщалось, что украинский и российский актер Юрий Потапенко умер в возрасте 58 лет. В последнее время актер жаловался на боль в сердце. Юрий Потапенко родился 1 августа 1965 года. Актер снимался в фильмах и сериалах: «Возвращение Мухтара», «Мажор», «Утесов. Песня длиною в жизнь».

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Депутат Останина призвала передать Росгвардии функции по охране детских садов
04 сентября 2023, 15:14

Фото: iStock/???? ??????

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что детские сады в России должны охраняться Росгвардией, передает РИА Новости.
По словам Останиной, также необходимо приостановить профессиональную деятельностью воспитателей и заведующих детсадов, которые не смогли проконтролировать детские побеги. Парламентарий подчеркнула, что для того, чтобы воспитатель могла осуществлять полноценный контроль за детьми, необходимо, чтобы в группе было не более 25 воспитанников.

Останина назвала недопустимой ситуацию, когда ребенок пропал, а воспитатель откладывает звонок в полицию. 

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#ребёнок
#прокуратура
#воспитатель
#контроль
#росгвардия
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