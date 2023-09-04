4 сентября завершается регистрация на выборы путём дистанционного голосования

Фото: Мособлдума
Подать заявление на дистанционное электронное голосование на выборы в Подмосковье, а также отозвать его, можно до 23:59 4 сентября.
В этом году в Московской области пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.
Голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября.
Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.
ВАЖНО: сама запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетени.
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Голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.
«ДЭГ — тема непростая, но чрезвычайно перспективная. Постковидное время показало, что без дистанционных форматов нам совершенно никуда. По последним данным, более 6% от общего числа электората подали заявки на проведение дистанционного голосования», — Руководитель Рабочей группы Общественной палаты Московской области по наблюдению за выборами и организации штаба общественного наблюдения на выборах органов государственной власти и в органы местного самоуправления Московской области Татьяна Дмитриева.Для участия в ДЭГ избирателям необходимо подать заявление через портал госуслуг. Далее следует дождаться решения. В личный кабинет госуслуг придёт уведомление о результате рассмотрения заявления. Результат «Учтено ЦИК России» означает, что статус участника ДЭГ подтверждён. В дни голосования нужно авторизоваться на портале ДЭГ с помощью учётной записи госуслуг, ознакомится с техническими условиями проведения ДЭГ, подтвердить свою личность и получить доступ к электронному бюллетеню.
ВАЖНО: сама запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетени.
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Алиса Сергиенко