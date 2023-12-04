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41-летняя женщина купила новый паспорт ради молодого любовника

04 декабря 2023, 18:28
Фото: istockphoto/Marat Musabirov

Фото: istockphoto/Marat Musabirov

Жительница Китая купила поддельный паспорт, пытаясь скрыть свой возраст от бойфренда, который на 17 лет младше неё.
South China Morning Post пишет, что 41-летнюю китаянку поймали в аэропорту города Пекина, откуда она вместе с 24-летним парнем хотела улететь в Японию.

Сотрудник иммиграционной службы увидел, что паспортные данные женщины выглядят странно. Он проверил их ещё раз. Женщина занервничала и попыталась выхватить документ из рук сотрудника аэропорта. Она сказала бойфренда пройти паспортный контроль и не ждать её, боясь, что он раскроет обман.


Оказалось, что у женщины есть два китайских паспорта с разными датами рождения. Один оказался поддельным. Китаянка созналась, что подделала дату рождения, желая сохранить отношения с молодым любовником. Она опасалась, что мужчина бросит её, если откроется её реальный возраст.

Китаянка купила фальшивый паспорт за 6,5 тысячи юаней (83 тысячи рублей), согласно ему ей было всего 27 лет. Китаянке выписали штраф на 3 тысячи юаней (38 тысяч рублей). Поддельный паспорт конфисковали.

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#любовь
#китай
#паспорт
#женщины
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В Петербурге вновь начнёт работать «Новогодняя почта»
04 декабря 2023, 18:50

Фото: istockphoto.com/encrier

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади с 19 декабря начнёт работать «Новогодняя почта».
Так, все желающие смогут прийти к главной ёлке города, получить авторскую открытку и бесплатно отправить её на любой российский адрес.

Отмечается, что на открытках будут работы победителей детского конкурса рисунков по зимним видам спорта. Также можно будет увидеть подарочные карточки, посвященные 80-летию со дня освобождения Ленинграда от блокады, 110-летию кинотеатра «Аврора» и хоккейному клубу «Динамо Санкт-Петербург».

«Вновь появится гигантский абажур. На площадке будут установлены два почтовых ящика, также всех посетителей будут ждать фотозона и зона отдыха. Отличие этого года в том, что общественное пространство украсят почти четыре тысячи огоньков», – отметил главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

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#подмосковье
#петербург
#новый год
#почта
#праздник
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В Подмосковье пройдёт Губернаторская ёлка для детей участников СВО
04 декабря 2023, 18:38

Фото: Фотобанк МО

В Московской области для детей участников специальной военной операции в этом году организуют разнообразные новогодние мероприятия. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
«В преддверии Нового года у нас предусмотрены разные мероприятия для семей, детей участников СВО. Нам очень важно, чтобы в каждом муниципалитете было дополнительное внимание и сопровождение по разным вопросам», – сказал глава региона на еженедельном совещании с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов. 
В свою очередь, министр социального Московской области Людмила Болатаева сообщила, что Губернаторская ёлка для детей участников СВО в возрасте от пяти до 14 лет пройдёт 22 декабря в «Крокусе». Для них приготовили порядка 10 тыс подарков.

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#ёлка
#новый год
#праздник
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В Пушкино приостановили строительство ЖК из-за жалоб местных жителей
04 декабря 2023, 18:34

Фото: IStock/goncharovaia

В Пушкино приостановили строительство жилого комплекса «Триумф» после жалоб местных жителей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.
Отмечается, что строительные работы начались в сентябре 2023 года. После установки свай жители соседнего от стройки дома №1 по Надсоновской улице заметили трещины на фасаде здания.

На место происшествия выехала заместитель главы округа Пушкинский Екатерина Носачёва, директор МБУ «ЖЭУ Пушкино» Юрий Ковалёв и инженеры. Они осмотрели соседние с застройкой дома на наличие повреждений и зафиксировали все трещины.  
«Будет произведен обход всех домов, будут составлены акты, на трещинах будут установлены маячки и заведены журналы наблюдений за этими маячками, при любом расхождении этих трещин маячки дадут знать, что движения в доме идут», — заявила Екатерина Носачёва.  
Контролировать процесс будут управляющая организация и компания-застройщик. На месте будет проведен геомониторинг – комплекс мероприятий, который позволяет наблюдать за деформационными процессами зданий и сооружений.

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#пушкино
#жители
#стройки
#пушкинский округ
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В Подмосковье работают уже 18 крупных катков с искусственным покрытием
04 декабря 2023, 18:21

Фото: Минблаго МО

Для жителей и гостей Московской области в регионе уже открыто 18 больших катков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.
«Сегодня на территории региона функционируют 18 крупных катков. Всего в этом году в Подмосковье будет открыто более 180 катков. До конца декабря появятся 30 больших катков с искусственным покрытием», – рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
По данным министерства, четыре первых катка начали работу ещё осенью в Черноголовке, Одинцово, Химках и Красногорске.
 
В первый день зимы было открыто ещё 11 катков – в Балашихе, Долгопрудном, Красногорске, Люберцах, Домодедово, Серпухове, Подольске и других муниципалитетах.
 
В прошедшую субботу катки заработали в Центральном парке Люберец и в Одинцовском парке Раздолье. А в воскресенье состоялось долгожданное открытие большого катка в Павшинской Пойме городского округа Красногорск.
 
Во всех парках создана праздничная атмосфера. Посетителей встречают украшенные входные группы, иллюминация, тёплые зоны с очагами, тематические фотозоны и музыкальное сопровождение.

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#министерство благоустройства мо
#михаил хайкин
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Комитет Госдумы по просвещению поддержал полный запрет телефонов в школах
04 декабря 2023, 18:20

Фото: iStock/dolgachov

Комитет Госдумы по просвещению поддержал поправки в законопроект, в рамках которого ученикам запрещается использовать телефоны в школах во время занятий. Об этом сообщил депутат Олег Смолин.
«Для подобных целей в школах школьникам будут выдавать отдельные гаджеты, а личными устройствами пользоваться будет нельзя», - цитирует РБК Смолина.

Он пояснил, что телефоны можно будет использовать только в случае чрезвычайных случаев при наличии угрозы здоровью учеников и учителей. Также, по его словам, депутаты отдельно рассмотрели поправку, в рамках которой предполагается введение обязательного урока труда во всех школах в начальных и средних классах.

Ранее сообщалось, что использование мобильных телефонов на уроках планируют запретить уже с января 2024-го, выяснили «Известия». Это следует из поправок ко второму чтению, которые профильный думский комитет по просвещению будет рассматривать в понедельник, 4 декабря.

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#телефоны
#депутаты
#гаджеты
#школа
#дети
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В Пушкино создали телеграм-чат для местных жителей
04 декабря 2023, 18:16

Фото: IStock/Pinkypills

Для жителей Пушкино запустили телеграм-чат, благодаря которому местные жители смогут узнавать о последних новостях.
Как рассказал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, телеграм-чат Пушкино online создали специально для удобства взаимодействия с представителями органов местного самоуправления. По такому же принципу работают каналы во многих других городах округа.
«В чате будет представлена актуальная информация о предстоящих мероприятиях, событиях и возможных аварийных отключениях. Городские службы открыты для диалога и готовы оперативно решать поставленные задачи», — отметил глава администрации.
Напомним, такие чаты уже работают в Ивантеевке, Царёвском, Зеленоградском, Тарасовском, Красноармейске, Софрино, Ашукино, Черкизово, Ельдигино и Правдинском.

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#пушкино
#чат
#максим красноцветов
#пушкинский округ
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Умер актер из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» Кустов
04 декабря 2023, 17:56

Фото: istock/SergeyPankratov

Коллеги актера Сергея Кустова сообщили о его кончине.
77-летний актёр Сергей Кустов скончался 3 декабря. Он был известен по работе в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера». Также актёр сыграл роль в картине «Возвращение мушкетеров», которая вышла на экраны в 2009 году. 

Актёр дебютировал в 1966 году в революционной драме «Бурьян», также принимал  участие в проектах «Порт», «Город с утра до полуночи».

Ранее сообщалось, что в Москве умер редактор научного журнала «Художественная культура» Кривцун. 

Олег Кривцун — российский искусствовед, культуролог и философ. Специализировался на истории русского и зарубежного искусства Нового и Новейшего времени. Был доктором философских наук, профессором и действительным членом Российской академии художеств.

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#актёр
#фильм
#новости
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HR-эксперт Лоикова заявила о предстоящем росте зарплат курьеров
04 декабря 2023, 17:52

Фото: istockphoto.com/Alexander Novikov

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова заявила, что уже достигшие зарплат учителей и инженеров заработки курьеров будут увеличиваться и далее.
Она объяснила такой феномен большим спросом людей на таких специалистов.

«И дальше будут расти! Перед Новым годом будет сезонный рост спроса: курьеры начнут развозить корпоративные подарки, резко вырастет доставка пиццы, суши и вещей, купленных в качестве подарков. Востребованность курьеров будет увеличиваться. Люди всё больше покупают онлайн, и доставляют эти покупки курьеры», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Лоикова.

Так, ранее сообщалось, что зарплата курьеров за год выросла на 8-11%.

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#доставка
#курьер
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Подмосковье заняло первое место, а Минэкологии стало призёром конкурса «Зелёная премия»
04 декабря 2023, 17:45

Фото: Минэкологии МО

Подмосковье стало победителем «Зелёной премии», заняв первое место в номинации «Регионы России». А Минэкологии региона получило спецприз в номинации «Инициативы отраслевых компаний» за разработанную и внедрённую автоматизированную систему контроля несанкционированных сбросов отходов. Российский экологический оператор наградил победителей и призёров конкурса на церемонии в Москве, сообщили в пресс-службе министерства.
Конкурс определил лучших среди отраслевых компаний, регионов и представителей региональной власти, брендов, общественных, образовательных, культурных организаций и экоактивистов, которые внесли значимый вклад в формирование новой модели осознанного потребления. 
«Приятно получать призы за заслуги и доказывать, что наш регион является одним из лучших. Мы стараемся улучшить окружающую среду в нашем Подмосковье, при этом облегчая и в то же время совершенствуя систему контроля за нарушениями природоохранного законодательства. Многие субъекты уже берут с нас пример», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов
Он добавил, что власти Подмосковья всегда рады помочь, особенно при запуске автоматизированной системы контроля несанкционированных сбросов и провоза строительных отходов. 
«Зеленую премию» мы ежегодно вручаем для привлечение внимания к вопросам экологии, экономики замкнутого цикла и стимулирования как можно большего числа людей становиться экологически активными. А ещё этот конкурс показывает, как много отличных экологических проектов по всей стране и повышает инвестиционную привлекательность отрасли», – заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.
В этом году в конкурсе «Зелёная премия» участвовало 3,8 тыс проектов.  Конкурс проводился в пяти номинациях – «Образовательные проекты», «Культурные и медийные проекты», «Инициативы отраслевых компаний», «Общественные и волонтёрские проекты» и «Корпоративные проекты». Для оценки деятельности субъектов Федерации была введена номинация «Регионы России».
 
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