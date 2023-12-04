41-летняя женщина купила новый паспорт ради молодого любовника

Фото: istockphoto/Marat Musabirov
Жительница Китая купила поддельный паспорт, пытаясь скрыть свой возраст от бойфренда, который на 17 лет младше неё.
South China Morning Post пишет, что 41-летнюю китаянку поймали в аэропорту города Пекина, откуда она вместе с 24-летним парнем хотела улететь в Японию.
Сотрудник иммиграционной службы увидел, что паспортные данные женщины выглядят странно. Он проверил их ещё раз. Женщина занервничала и попыталась выхватить документ из рук сотрудника аэропорта. Она сказала бойфренда пройти паспортный контроль и не ждать её, боясь, что он раскроет обман.
Оказалось, что у женщины есть два китайских паспорта с разными датами рождения. Один оказался поддельным. Китаянка созналась, что подделала дату рождения, желая сохранить отношения с молодым любовником. Она опасалась, что мужчина бросит её, если откроется её реальный возраст.
Китаянка купила фальшивый паспорт за 6,5 тысячи юаней (83 тысячи рублей), согласно ему ей было всего 27 лет. Китаянке выписали штраф на 3 тысячи юаней (38 тысяч рублей). Поддельный паспорт конфисковали.
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Сотрудник иммиграционной службы увидел, что паспортные данные женщины выглядят странно. Он проверил их ещё раз. Женщина занервничала и попыталась выхватить документ из рук сотрудника аэропорта. Она сказала бойфренда пройти паспортный контроль и не ждать её, боясь, что он раскроет обман.
Китаянка купила фальшивый паспорт за 6,5 тысячи юаней (83 тысячи рублей), согласно ему ей было всего 27 лет. Китаянке выписали штраф на 3 тысячи юаней (38 тысяч рублей). Поддельный паспорт конфисковали.
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Мария Фирсова