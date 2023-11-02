45 тысяч подмосковных льготников получили новые социальные выплаты

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
В Подмосковье около 45 тысяч льготников получили выплаты. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
С лета 2023 года начали действовать новые меры поддержки льготного населения.
Также он отметил, что перед началом учебного года многодетные семьи с низкими доходами получили выплату на форму 10 тысяч. Изменения коснулись 13,5 тыс. школьников.
Стоит отметить, что забота о детях, старшем поколении и людях с особенностями здоровья является важнейшим направлением в работе Подмосковья.
Читайте также:
4 ноября откроется международная выставка-форум «Россия»
В Подмосковье с начала года жильём обеспечили 900 детей-сирот
Андрей Воробьёв рассказал о продлении социальной газификации
«Свыше 30 тыс. пенсионеров с низкими доходами получили доплату к пенсии - до 18 тыс. рублей. Кроме того, стараемся дополнительно поддерживать семьи, где есть дети с самыми сложными диагнозами, нуждающиеся в постоянном уходе. Выплату, которая теперь составляет 18 тыс. рублей, ежемесячно получают 600 ребятишек», - подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Стоит отметить, что забота о детях, старшем поколении и людях с особенностями здоровья является важнейшим направлением в работе Подмосковья.
Читайте также:
4 ноября откроется международная выставка-форум «Россия»
В Подмосковье с начала года жильём обеспечили 900 детей-сирот
Андрей Воробьёв рассказал о продлении социальной газификации
Мира Полтева