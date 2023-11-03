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450 пенсионеров из Дмитровского округа получили бесплатные «борщевые» наборы

03 ноября 2023, 17:39
Фото: Пресс-служба Дмитровского городского округа

Фото: Пресс-служба Дмитровского городского округа

450 малообеспеченных пожилых жителей Дмитровского городского округа получили бесплатные овощные наборы, об этом сообщили в пресс-службе администрации Дмитровского городского округа.
Бесплатные овощные наборы получили пенсионеры, состоящие на учёте в Окружном управлении №23 Министерства социального развития Московской области. Эта ежегодная акция проходит по инициативе главы округа Ильи Поночевного.

В этой крайне важной социальной акции приняли участие ведущие предприятия городского округа. Суммарно, они предоставили порядка 20 тонн овощей, которые были рассортированы в наборы. Каждый из них состоит из моркови, свёклы, картофеля, капусты и весит порядка 45 килограммов.


Помощь в доставке овощей оказали представители организации ветеранов «Боевое братство», участники местного отделения мотоклуба «Ночные волки», а также студенты-волонтёры из Дмитровского техникума.

«Нашим одиноко проживающим и малообеспеченным пенсионерам действительно необходима помощь, поэтому в округе появилась такая добрая традиция. Каждую осень ведущие сельхозпроизводители муниципалитета выделяют овощи, которые впоследствии при помощи добровольцев, доставляются на дом», - отметил Илья Поночевный.

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Путин выступит с посланием на выставке-форуме «Россия» после 11 марта 2024 года
03 ноября 2023, 18:09

Фото: iStock/macky_ch

Президент России Владимир Путин выступит с посланием на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ после 11 марта. Об этом говорится в презентации выставки от ее организаторов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер не будет присутствовать на открытии выставки-форума «Россия», однако так или иначе посмотрит экспозицию. 

Напомним, выставка-форум «Россия» откроется 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. В проведении мероприятия будет задействовано порядка 70 объектов инфраструктуры ВДНХ. По словам организаторов, на территории ВДНХ построят временные павильоны, в которых множество участников представят свои экспозиции.

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#путин
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Онищенко призвал провести ноябрьские праздники активно и за городом
03 ноября 2023, 17:58

Фото: istockphoto.com/FTiare

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что ноябрьские праздники полезно было бы провести на свежем воздухе за городом, занимаясь активной двигательной деятельностью.
При этом, он призвал отказаться от алкоголя на праздники и не переедать за столами.

«У нас дефицит двигательной активности. Надо удвоить прогулки на свежем воздухе, одевшись по погоде. Не надо проводить все эти три дня сидя за столом, а ещё хуже — сидя перед телевизором и беспрерывно уминая макароны с котлетой или какие-нибудь чипсы. Объём потребления алкоголя у нас не снижается, от спиртного стоит воздержаться», — пояснил в беседе с NEWS.ru Онищенко.

Ранее Геннадий Онищенко заявлял, что с каждым новым штаммом коронавируса вакцина «Спутника V» теряла и продолжает терять свою эффективность.

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#рекомендации
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Ученые из Дубны получили премии губернатора Подмосковья
03 ноября 2023, 17:56

Фото: iStock/gorodenkoff

Дубненские ученые получили премии губернатора Московской области в сфере науки, технологии, техники и инноваций. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Премию получили несколько ученых в области физики — научный сотрудник Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ Александр Незванов и младший научный сотрудник Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Владислав Шалаев. Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров поздравил ученых и пожелал им успехов в научной деятельности. 

Напомним, конкурс на соискание премий губернатора Московской области для молодых ученых и специалистов проходит на протяжении 12 лет. За эти годы премию получили более 170 человек.

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#человек
#лаборатории
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Умер бывший начальник Центра глубоководных исследований МО РФ вице-адмирал Исак
03 ноября 2023, 17:37

Фото: iStock/SergeyPankratov

Бывший начальник одной из самых секретных структур военного ведомства РФ — Центра глубоководных исследований Минобороны РФ — вице-адмирал Валерий Исак умер в возрасте 74 лет. Об этом ТАСС сообщил глава Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев.
Причина смерти военного не называется. Сообщается, что Исак с 2005 года был отставке, проживал в Москве.

Исак родился в январе 1949 года в Баку. В 1971 году он окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А. С. Попова. В 2003 году руководил испытаниями первой атомной глубоководной станции АС-12, которая известна под прозвищем «Лошарик».

Ранее сообщалось, что скончался 84-летний худрук Петербургской филармонии имени Шостаковича Юрий Темирканов. Юрий Хатуевич Темирканов служил художественным руководителем филармонии с 1988 года. 

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#подмосковье
#станции
#рф
#смерть
#военные
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Глава Дмитрова Поночевный посетил институт пресноводного рыбного хозяйства
03 ноября 2023, 17:26

Фото: Пресс-служба Дмитровского городского округа

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный посетил Всероссийский научно-исследовательский институт пресноводного рыбного хозяйства в посёлке Рыбное, об этом сообщили в пресс-службе администрации Дмитровского городского округа.
На экскурсии Поночевному продемонстрировали единственное в России криохранилище генетического материала редких, вымирающих и промысловых видов водных животных. В уникальном хранилище Дмитрова находятся более 2000 видов ценных образцов.

Увидев все самое интересное, Поночевный присоединился к руководству института за чаепитием. Вместе они обсудили варианты развития и поддержки организации. Институт Рыбного является градообразующим предприятием посёлка, потому тесное сотрудничество с администрацией округа для них крайне важно.

«Мы находимся в открытом диалоге, что позволяет обсудить ряд проблем, которые вполне можно решить сообща. Некоторые из них требуют более глубокой, детальной проработки, а по каким-то сегодня уже намечены алгоритмы для дальнейших действий», - отметил Поночевный.

Он также заявил, что столь важный исследовательский центр имеет большую ценность не только для городского округа, но и для всей России.

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#сотрудничество
#илья поночевный
#дмитровский городской округ
#подмосковье
#рыба
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Глава Дмитровского округа Поночевный проверил ход ремонта Дмитровского техникума
03 ноября 2023, 17:12

Фото: Пресс-служба Дмитровского городского округа

Глава Дмитровского округа Илья Поночевный проконтролировал ход капитальных ремонтных работ здания Дмитровского техникума, об этом сообщили в пресс-службе администрации Дмитровского городского округа.
Основной корпус техникума был построен еще в 1937 году. На первых этапах разработчики проекта по капитальному ремонту не смогли верно рассчитать степень износа здания, потому работы несколько раз застревали. Проект переделывали дважды, что, несомненно, привело к его удорожанию.

Илья Поночевный призвал рабочих незамедлительно сообщать ему обо всех нюансах ремонтных работ, а также обо всех задержках в графике. 

«Дмитровский техникум сегодня  – одно из передовых учреждений в сфере средне-профессионального образования Подмосковья, где воспитываются кадры по 36 рабочим специальностям, востребованных сегодня на предприятиях и в учреждениях не только нашего округа, но и северного Подмосковья. Поэтому завершение капитального ремонта в срок – важно для организации образовательного процесса в техникуме на более высокий уровень», - отметил глава городского округа. 

Отметим, что на сегодняшний удалось завершить порядка 50 процентов из запланированного. Проект реализуется при поддержке губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, в рамках программы «Образование Подмосковья».

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#проект
#илья поночевный
#дмитровский городской округ
#ремонт
#подмосковье
#андрей воробьёв
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Исследование: Большинство россиян не знают значения Дня народного единства
03 ноября 2023, 17:10

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Исследование «Фидбэк» показало, что 72% россиян не знают истоков и значения Дня народного единства, которое празднуется 4 ноября.
При этом, 42% респондентов отметили, что праздник не связан с историей, а направлен на повышение уровня единства населения, 28% указали связь дня с объединением народа с целью изгнания польских захватчиков из Московского Кремля в 1612 году, 17% сочли, что этот день относится к событиям Великой Отечественной Войны.

«У общества есть запрос на реформацию ценностей, связанными с государственными праздниками. Каждый вкладывает свой смысл в идеологию народного единства. Такие решения ещё не принимаются на высшем государственном уровне, общество уходит в народный фольклор и самостоятельно героизирует события нашего времени. Поэтому важно сформировать восприятие праздника. То же касается и новых символов праздника, ассоциация с которыми должна быть актуальной и понятной для восприятия», — отметил в беседе с Газета.ру генеральный директор центра «Фидбэк» Дмитрий Фисун.

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#фольклор
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#день народного единства
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Следком установил личности более 20 участников массовых беспорядков в Махачкале
03 ноября 2023, 17:04

Фото: istockphoto/Zeferli

Следственный комитет РФ установил личности более 20 подозреваемых, принимавших активное участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.
По предварительным данным, ущерб, нанесенный инфраструктуре аэропорта и объектам на взлетной полосе исчисляется сотнями миллионов рублей. Для определения точных цифр приглашены специальные эксперты-оценщики, проводятся необходимые исследования, передает ТАСС. 

В ведомстве подчеркнули, что в рамках расследования уголовного дела были допрошены десятки лиц, присутствовавших в аэропорту во время возникновения массовых беспорядков, вызванных прилетом самолета из Тель-Авива. Кроме того, следователи изучили и проанализировали записи с камер видеонаблюдения, сопоставив их с показаниями свидетелей и потерпевших, в том числе из числа сотрудников правоохранительных органов.

За участие в массовых беспорядках УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Для организаторов погромов срок заключения может составить до 15 лет.

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#рф
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Путин назвал острой проблему абортов в России
03 ноября 2023, 16:57

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что проблема абортов в стране является острой. Об этом Путин сообщил на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
По словам российского лидера, необходимо решить вопрос, что с делать с этой проблемой — запрещать продавать препараты для прерывания беременности или же улучшать поддержку семей.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Российской Федерации внесло препараты для прерывания беременности в перечень средств, которые подлежат предметно-количественному учету. Данный приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года. Ранее Минздрав опубликовал пояснительную записку к проекту, в которой сообщалось, что внесение этих препаратов в перечень связно с продажей препаратов без рецепта.

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#минздрав
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#ценности
#препараты
#беременные женщины
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