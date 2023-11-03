450 пенсионеров из Дмитровского округа получили бесплатные «борщевые» наборы

Фото: Пресс-служба Дмитровского городского округа
450 малообеспеченных пожилых жителей Дмитровского городского округа получили бесплатные овощные наборы, об этом сообщили в пресс-службе администрации Дмитровского городского округа.
Бесплатные овощные наборы получили пенсионеры, состоящие на учёте в Окружном управлении №23 Министерства социального развития Московской области. Эта ежегодная акция проходит по инициативе главы округа Ильи Поночевного.
В этой крайне важной социальной акции приняли участие ведущие предприятия городского округа. Суммарно, они предоставили порядка 20 тонн овощей, которые были рассортированы в наборы. Каждый из них состоит из моркови, свёклы, картофеля, капусты и весит порядка 45 килограммов.
Помощь в доставке овощей оказали представители организации ветеранов «Боевое братство», участники местного отделения мотоклуба «Ночные волки», а также студенты-волонтёры из Дмитровского техникума.
Читайте также:
Глава Дмитрова Поночевный посетил институт пресноводного рыбного хозяйства
Глава Дмитровского округа Поночевный проверил ход ремонта Дмитровского техникума
В Дмитровском городском округе в День знаний открылась новая школа
В этой крайне важной социальной акции приняли участие ведущие предприятия городского округа. Суммарно, они предоставили порядка 20 тонн овощей, которые были рассортированы в наборы. Каждый из них состоит из моркови, свёклы, картофеля, капусты и весит порядка 45 килограммов.
«Нашим одиноко проживающим и малообеспеченным пенсионерам действительно необходима помощь, поэтому в округе появилась такая добрая традиция. Каждую осень ведущие сельхозпроизводители муниципалитета выделяют овощи, которые впоследствии при помощи добровольцев, доставляются на дом», - отметил Илья Поночевный.
Читайте также:
Глава Дмитрова Поночевный посетил институт пресноводного рыбного хозяйства
Глава Дмитровского округа Поночевный проверил ход ремонта Дмитровского техникума
В Дмитровском городском округе в День знаний открылась новая школа
Евгения Парфентьева