46 избирательных участков будут работать в Реутове на выборах

Фото: пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова
Проголосовать на выборах очно на избирательных участках Реутова и с помощью дистанционного электронного голосования можно будет не только в Единый день голосования — 10 сентября, но и 8 и 9 сентября, сообщает «Радио 1» пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.
По словам Станислава Каторова, в каждый из 3 дней в Реутове избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00. Всего в городе 19 мест для голосования, где расположено 46 избирательных участков: 26 из них на северной стороне города, а другие 20 – в южной части муниципалитета.
Также избиратель, который по уважительной причине не сможет прийти на свой избирательный участок, имеет возможность подать заявку на голосование на дому. Для этого ему необходимо с 31 августа до 14:00 10 сентября позвонить в свою участковую избирательную комиссию или в территориальную избирательную комиссию и оставить заявку, добавил Каторов.
В 2023 году, помимо традиционного голосования, избирателям будет доступно дистанционное электронное голосование через портал госуслуг.
Общественная палата Московской области обеспечит наблюдение на избирательных участках на ЕДГ-2023. Ей, как институту общественного наблюдения, важно обеспечить легитимность выборного процесса.
На выборах жители региона будут выбирать губернатора и депутатов.
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«В дни голосования наши жители смогут сделать выбор только на своем избирательном участке по месту постоянной регистрации, при себе обязательно нужно иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Далее избирателю комиссия выдаст бюллетень, затем свой выбор можно сделать в специальной индивидуальной кабинке для голосования», — отметил глава Реутова Станислав Каторов.
В 2023 году, помимо традиционного голосования, избирателям будет доступно дистанционное электронное голосование через портал госуслуг.
«Для участия в электронном голосовании нужно до 4 сентября подать заявку на «Госуслугах». Отдать свой голос за одного из кандидатов смогут жители, которым на момент проведения выборов исполнилось 18 лет», — пояснил Каторов.Голосование в Московской области пройдет с 8 по 10 сентября. Откроется более 4 тыс. избирательных участков. Кроме традиционного посещения УИКа, в этом году в Подмосковье впервые доступно дистанционное голосование. Для такого формата волеизъявления необходимо по 3 сентября подать заявку на «Госуслугах».
Общественная палата Московской области обеспечит наблюдение на избирательных участках на ЕДГ-2023. Ей, как институту общественного наблюдения, важно обеспечить легитимность выборного процесса.
На выборах жители региона будут выбирать губернатора и депутатов.
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Алиса Сергиенко