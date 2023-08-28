46 избирательных участков будут работать в Реутове на выборах

Проголосовать на выборах очно на избирательных участках Реутова и с помощью дистанционного электронного голосования можно будет не только в Единый день голосования — 10 сентября, но и 8 и 9 сентября, сообщает «Радио 1» пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.