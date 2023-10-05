5 октября: какой сегодня праздник, что было в этот день, приметы

Отопительный сезон в российской столице стартовал в полном объёме — уже сейчас тепло получают 82% жилых домов и почти 88% социальных объектов. Такие данные в разговоре с журналистами привёл заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Пётр Бирюков.