5 октября: какой сегодня праздник, что было в этот день, приметы

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Пятого октября в России и мире отмечается сразу несколько праздников. Редакция «Радио 1» расскажет, кто в этот день отмечает профессиональный праздник, какие приметы существуют и кто празднует именины.
Всемирный день учителя
День учителя отмечается во многих странах мира 5 октября. Торжество было учреждено ЮНЕСКО в 1994 году. Праздник создан для того, чтобы привлечь внимание к важности профессии педагога. В этот день ученики поздравляют своих преподавателей, выражают им слова благодарности и самостоятельно организуют классные часы, на которых исполняют тематические песни и читают стихи.
День работников уголовного розыска МВД РФ
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Профессиональный праздник пятого октября отмечают сотрудники подразделений уголовного розыска. Оперуполномоченные полиции разыскивают не только преступников, но и людей пропавших без вести. В этот день принято поздравлять офицеров и гражданских служащих подразделений УГРО.
День Республики Адыгея
В этом году Адыгея отмечает 32-ю годовщину со дня своего образования. Праздник учрежден законом Республики Адыгея от 14 февраля 1995 года «О праздничных днях и памятных датах» и является нерабочим днем. В этот день в республике проводятся концерты, выставки, ярмарки.
Международный день против проституции
Пятого октября отмечается день борьбы с проституцией. В некоторых странах мира такая деятельность разрешена законом, однако значительное число государств выступают против торговли собственным телом. Праздник учрежден в 2002 году и является напоминаем о важности сохранения моральных ценностей и недопустимости унижения достоинства женщин.
Всемирный день Джеймса Бонда, День шикарного шпиона
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Джеймс Бонд является самым узнаваемым шпионом в мире. Свою известность разведчик получил после выхода в свет книги Яна Флеминга «Казино Рояль». Последующие романы легли в основы сюжетов фильмов о приключениях агента 007. В этот день любители фильмов о секретных миссиях шпионов пересматривают бестселлеры.
Иона и Фока (Листопадная)
Православные христиане 5 октября чтят память мученика Фоку и пророка Иону. В народе этот день называют Листопадной. Согласно преданиям, в этот день начинались сильные ветра, которые сдували листву с деревьев.
Ветер считался дурной силой, которая могла принести хворь и неприятности. В этот день не принято открывать настежь окна и двери. Также нельзя есть рыбу и мясо, лениться и спать до обеда.
Именины: Прасковья, Кузьма, Вениамин, Александр
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