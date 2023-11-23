50 тыс жителей Московской области старше 80 лет получили подарки от губернатора

Начало зимы – одно из самых опасных времён года для автомобилистов. В это время года важно изменить манеру вождения и помнить правила «езды по стеклу». О том, как ездить в гололёд и в снегопад безопасно, в эфире «Радио 1» рассказал автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко.