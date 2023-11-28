50 тысяч подмосковных пожилых и инвалидов обеспечиваются соцуслугами на дом

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
В Подмосковье свыше 50 тысяч пожилых и инвалидов получают соцуслуги на дому. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«В нашем регионе свыше 50 тысяч пенсионеров и инвалидов получают всю необходимую помощь и поддержку социальных работников на дому. Тут у нас активно включен в работу негосударственный сектор», - отметила министр социального развития региона Людмила Болатаева.
Также в Подмосковье реализуется новый проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидам, который направлен на возможность обучения родственников уходу за своими близкими, а также официальное трудоустройство в социальном центре.
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