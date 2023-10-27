50 тысяч подмосковных семей получили выплаты на новорожденного

С начала 2023 года 50 тысяч семей Подмосковья получили выплату на новорожденного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области семьи после рождения ребенка могут выбрать получение единовременной выплаты или подарочный набор, в который содержатся необходимые вещи для первого года жизниноворожденного.

«В Подмосковье с начала года порядка 50 тысяч семей с новорожденными детьми получили единовременную выплату 20 тысяч рублей на приобретение предметов и средств для ухода. Общая сумма выплат составила 945 млн рублей», -поделилась министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.



Стоит отметить, что это является мерой поддержки в рамках регионального программы «Я родился в Подмосковье».

Кроме этого, это позволит обеспечить материальной поддержкой молодых семей, а также создать все условия для рождения и воспитания детей.

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