50 тысяч подмосковных семей получили выплаты на новорожденного

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В Московской области семьи после рождения ребенка могут выбрать получение единовременной выплаты или подарочный набор, в который содержатся необходимые вещи для первого года жизниноворожденного.
«В Подмосковье с начала года порядка 50 тысяч семей с новорожденными детьми получили единовременную выплату 20 тысяч рублей на приобретение предметов и средств для ухода. Общая сумма выплат составила 945 млн рублей», -поделилась министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
Стоит отметить, что это является мерой поддержки в рамках регионального программы «Я родился в Подмосковье».
Кроме этого, это позволит обеспечить материальной поддержкой молодых семей, а также создать все условия для рождения и воспитания детей.
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