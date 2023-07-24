52% подмосковных теплосетей готово к зиме

Фото: МинЖКХ МО
Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы по состоянию на 21 июля проверили и подготовили к работе зимой 52% теплопроводов. Они участвуют в работе муниципальных комиссий по проведению гидравлических испытаний теплосетей, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
В семи муниципалитетах теплосети проверены полностью. Среди них - ЗАТО Восход, Зарайск, Лыткарино, Луховицы Павловский Посад, Протвино и Пущино. Сейчас гидроиспытания тепловых сетей в регионе продолжаются.
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