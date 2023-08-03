66 подмосковных пляжей признали безопасными для купания

Фото: Минблаго МО
Подмосковное управление Роспотребнадзора признало безопасными 66 пляжей региона. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства по итогам контроля зон отдыха и их соответствия санитарным требованиям.
В Роспотребнадзоре уточнили, что, если на берегу водоёма установлен знак «Купаться запрещено», это означает, что в этом месте вода не отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям безопасного купания. Плавать в таком водоеме категорически запрещено.
Там рекомендовали брать с собой на пляж головные уборы, питьевую воду, полотенце, зонтик и солнцезащитный крем. Загорать лучше под зонтиком, причём в утренние и послеобеденные часы.
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«Хотя в Подмосковье установилась жаркая летняя погода, при выборе зоны рекреации для отдыха необходимо помнить, что купаться безопасно только в официально установленных местах при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о качестве воды», – подчеркнули в ведомстве.
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Лора Луганская