67 супружеских пар из Подмосковья награждены медалью за «Любовь и верность»

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
Министерство социального развития Московской области сообщило, что медалью «За любовь и верность» награждаются супружеские пары, прожившие больше 25 лет в браке и чьи дети и внуки добились успехов, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
«В этом году в День семьи, любви и верности 67 супружеских пар, чей брак подкреплен не только совместно прожитыми годами, но и успехами детей и внуков, были торжественно удостоены медали и грамоты «За любовь и верность», — сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
Медали за любовь и верность получили пары, добившиеся благополучия в совместной жизни и те, кто воспитал достойных детей.
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