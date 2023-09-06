7 сентября: какой сегодня праздник, приметы и традиции

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День рассказывания историй о летних путешествиях
В этот день принято рассказывать истории о летних путешествиях. Как правило, люди собираются маленькими компаниями и делятся впечатлениями от каникул, отпусков. Рассказывают о поездках на море, отдыхе и времени, которое они проводили с детьми. Психологи считают, что обмен положительными эмоциями скрасит первые осенние деньки, когда погода начинает меняться и многие сталкиваются с осенней депрессией и хандрой.
Международный день чистого воздуха для голубого неба
Праздник является лишним напоминанием о проблеме загрязнения воздуха. Развивающиеся предприятия, производства, заводы оказывают негативное влияние на окружающую среду и климат. Экологические организации призывают в этот день вспомнить об элементарных правилах поведения и напоминают об особенной ценности природы и окружающей среды.
Праздник барабанщиков
Седьмого сентября профессиональный праздник отмечают те, кто точно знает, что такое ролл, форшлаг, рудименты. Праздник уходит корнями в далекое прошлое. Еще первобытные люди отстукивали ритм во время своих ритуальных танцев, хлопая в ладоши или по камню с помощью разнообразных приспособлений. Со временем, барабанная дробь перестала быть сигналом для выполнения каких-либо действий и стала целым искусством. Поклонники таланта музыкантов, играющих на одном из самых популярных ударных инструментов, смогут поздравить профессионалов.
День Тита Листопадника
В православном календаре День Тита Листопадника обозначен Днем апостола Тита. Седьмого сентября принято вспоминать старшего ученика апостола Петра. Согласно поверьям, изначально он был язычником, но после проповеди крестился. В этот день было принято идти за грибами и готовиться к зиме. Считается, что в этот праздник начнется осенний листопад. Согласно традициям, в День Тита следует посетить баню, это поможет обрести гармонию на весь предстоящий год.
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