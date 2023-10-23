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74-летняя Вера Вонг назвала водку и пончики секретами своей молодости

23 октября 2023, 12:08
Фото: istockphoto / Jag_cz

Фото: istockphoto / Jag_cz

Американский дизайнер свадебных платьев китайского происхождения Вера Вонг назвала секреты своей моложавой внешности. На эту тему она высказалась в интервью журналистам Page Six.
В ходе беседы модельер призналась, что постоянно употребляет фастфуд. Однако, по ее словам, она все равно возвращается к здоровому питанию.

Кроме того, Вонг рассказала, что любит есть пончики из Dunkin’ Donuts. Также, Вера Вонг считает одним из секретов своей молодости водку, она часто добавляет ее в свои коктейли.


Помимо этого, дизайнер на вопрос о молодости, отмечает, что в тонусе ей помогает оставаться работа, однако многие в этом сомневаются. По ее словам, работа поддерживает молодость ума, бодрость духа и дает ощущение востребованности.

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#сша
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Чиновнику не понравился шум на Патриках: Юрист Толмачев раскритиковал закон о тишине
Юрист Толмачев объяснил, почему проект о тишине не будет работать в России
23 октября 2023, 12:24

Фото: IStock/AntonioGuillem

В Госдуму планируют внести законопроект, который установит единое время тишины для всех регионов России. Документ предусматривает введение запрета на шум с 23 до 7 часов. Сегодня, согласно закону, каждый субъект самостоятельно определяет время тишины.
Председатель комитета союза юристов Москвы, член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачев рассказал «Радио 1», что подобные инициативы уже предлагались, но воплотить их в жизнь не удалось. В основном это связано с разным циклом жизни в регионах.
«Очередному чиновнику, который живёт на Патриарших прудах, не понравилось, что ребята зашумели в кафе, вот он и решил ужесточить штраф до полумиллиона. Я думаю, что это дело никак не закончится, потому что наша страна великая, и одно дело, когда ты вводишь ограничения по времени в Москве, а другое дело – за полярным кругом в районе Мурманска, где полярный день или полярная ночь. Единый закон в этом вопросе невозможен, каждая местная власть понимает, что для этого региона реально, а что нет», — заявил Толмачев.   
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#шум
#дом
#правила
#законопроект
#госдума
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Академик Гинцбург: вакцина «Спутник V» больше не защищает от коронавируса
23 октября 2023, 12:22

Фото: iStock/Alernon77

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» совсем перестала оказывать действие для борьбы с заболеванием. Об этом в беседе с «Газетой.ру» сообщил микробиолог, академик РАН и директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Он отметил, что препарат действовал в течение двух лет – с августа 2020 до июля 2022 года. Затем начали появляться новые штаммы, такие как «омикрон» 1, 2 и 3, которые снизили эффективность вакцины в восемь раз. Появление «омикрона» 4 и 5 снизило эффективность уже в 20 раз.

С появлением варианта известного под названием «кракен», эффективность «Спутника V» упала до нуля, пояснил Гинцбург. 

В заключение он добавил, что внедрять новую вакцину, эффективную для появившихся штаммов, необходимо было ещё летом прошлого года. 

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#вакцина
#спутник v
#коронавирус
#александр гинцбург
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В Подмосковье уменьшились жалобы на проблемы с отоплением
23 октября 2023, 12:09

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жалобы в ЖКХ значительно уменьшились по с равнению с началом месяца.
«Блок ЖКХ все эти недели работал в напряженном режиме. Пик жалоб был когда производились первые дни запуска отопления. На сегодняшний день мы видим радикально снижение. За вчерашний день мы получаем меньше 20 жалоб. Наша система будет и дальше держать это на максимальном контроле», - подчеркнул Андрей Воробьёв.

Он также добавил, что главной задачей глав городских округов является правильное и своевременное информирование жителей для избежания дополнительных жалоб.

Кроме этого, в регионах увеличили количество аварийных бригад для оперативного устранения проблем. Стоит отметить, что они будут работать круглосуточно.

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#жалобы
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Отпустить, забыть и думать о серьёзном: гороскоп для всех знаков с 23 по 29 октября
23 октября 2023, 11:56

Фото: IStock/Peach_iStock

Осенний коридор затмений в 2023 году завершится Лунным затмением 28 октября. Это будет самый энергетически мощный день этого периода. День Лунного затмения нужно провести правильно, рассказала «Радио 1» астролог Анна Лебеденко.
В день Лунного затмения и два-три дня после него лучше направить свои силы на самосовершенствование. В это время важно думать о серьёзных вещах, при этом, беседы и переговоры надо вести содержательно. Также нужно прислушаться к интуиции.
 
В вопросах любви в этот период желательно отпустить отношения, которые очевидно уже закончились. Новые связи надо укрепить и убедиться в их подлинности. Можно обсудить совместные планы и перспективы с партнёром.
 
Особые рекомендации для каждого знака зодиака
 
На предстоящей неделе Овну надо преодолеть все трудности, только тогда он сможет насладиться желанным результатом.
 
Тельцу рекомендуется быть серьёзным и осторожным. Во взаимоотношениях с близкими желательно искать компромисс и выгоду для всех.
 
Близнецам нужно уделить время порядку в жизни. Эта неделя отлично подойдёт для того, чтобы обработать все документы и решить отложенные дела. Можно немного побыть наедине.
 
Рак будет спокоен и умиротворён. Тем, кто давно мечтал о снижении веса, можно приступать к делу. Эта неделя отлично подойдёт для налаживания питания, но важно придерживаться намеченных планов и не забывать про тренировки.
 
Льву надо немного ограничить активность. Энергию рекомендуется расходовать продуманно, чтобы не наступило переутомление.
 
Дева станет мудрее и опытнее. Мысли и выводы помогут правильно использовать возможности, которые вот-вот откроются.
Весам важно совместить романтическое, лёгкое настроение и серьёзный настрой. Их ждёт популярность и приятные, неожиданные перемены в планах.  
 
Скорпиону нужно заняться своими финансами и оценить свой капитал. Рекомендуется также заняться собой и своими любимыми делами, хобби.
 
Стрелец почувствует себя увереннее. Все трудности будут легко разрешаться. Его авторитет повысится.
 
Козерогу необходимо проявить больше самостоятельности и упорядочить все свои мысли и дела.
 
Для Водолея предстоящая неделя – проверка на доброту. В этот период рекомендуется оказывать помощь и поддержку любимым. Также важно проявить щедрость.
 
Рыбам надо самим влиять на обстоятельства, держать всё под контролем и ответственно подходить к важным решениям.

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#отношения
#переговоры
#гороскоп
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В Роскачестве напомнили автомобилистам о новом штрафе
Роскачество: за езду на летней резине зимой полагается штраф
23 октября 2023, 11:54

Фото: iStock/Chonlatee Sangsawang

Езда на летней резине в зимнее время признана нарушением, за которым последует наказание. Об этом в беседе с RT сообщил заместитель директора департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков.
Он напомнил, что с 1 сентября 2023 года езда на летней резине признаётся нарушением. По КоАП, за нарушение закона последует предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей. 

Поздняков отметил, что менять резину необходимо при температуре в четыре-пять градусов выше нуля, несмотря на то, что фактически зимний период ограничивается тремя месяцами. 

Также специалист в беседе с RT добавил, что перед наступлением зимнего периода необходимо проверить износ шин, залить незамерзающую жидкость для стёкол и отбалансировать колёса.

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#автомобили
#роскачество
#штраф
#зима
#шины
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В Дубне синтезировали новый изотоп элемента из таблицы Менделеева
23 октября 2023, 11:26

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

В лаборатории ядерных реакций объединенного института ядерных исследований города Дубна специалисты синтезировали новый изотоп 116-го элемента таблицы Менделеева. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Неизвестный ранее изотоп ливермория-288 (116-й элемент Периодической таблицы) был получен в результате слияния ядер хрома-54 и урана-238. Просуществовал изотоп менее 1 миллисекунды.

«На сегодня основная задача для фабрики СТЭ - синтез двух новых элементов таблицы: 119-го и 120-го. Синтез нового изотопа ливермория не был непосредственной целью эксперимента, но стал приятным дополнением для ученых», - отметил ученый секретарь ЛЯР ОИЯИ Александр Карпов.
Стоит отметить, что эксперимент по измерению вероятности образования ядер в реакциях пучка хрома-54 с мишенью урана-238 будет продолжаться еще месяц.

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#подмосковье
#дубна
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В Госдуме предложили принять единый федеральный закон о тишине
Депутат Колунов: законы о тишине в регионах путают жителей, нужен федеральный
23 октября 2023, 11:24

Фото: iStock/Pheelings Media

Введение региональных законов о тишине создаст путаницу среди жителей России, поэтому необходим единый федеральный закон. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по строительству Сергей Колунов.
Ранее издание «Известия» сообщало, что в понедельник, 23 октября, в Госдуму будет внесён законопроект о тишине, которым будет налагаться запрет на шум в домах с 23:00 до 7:00. В случае нарушения закона последует штраф в размере до 500 тысяч рублей. Жильцы дома смогут выбрать ответственного, который будет составлять акты о нарушении закона с последующей передачей их в полицию. 

По словам Колунова, региональные законы о тишине могут создавать путаницу для жителей, поэтому необходимо введение единого федерального закона, который приведёт нормы к одному стандарту. 

Он уточнил, что в настоящее время каждый регион самостоятельно устанавливает период времени, когда запрещено шуметь. Так, для Москвы действует ограничение с 23:00 до 7:00, а в Подмосковье – с 21:00 до 8:00 в будние дни и с 22:00 до 10:00 в выходные дни. 

Также отличается и мера наказания. В один регионах за нарушение закона последует предупреждение, а в других – штраф, размер которого также отличается в зависимости от территории.

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#законопроект
#госдума
#шум
#ограничения
#россия
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Умер бывший первый замминистра обороны Игорь Пузанов
23 октября 2023, 11:18

Фото: istockphoto / SergeyPankratov

Игорь Пузанов ушел из жизни в возрасте 76 лет. Военный на протяжении последних лет боролся с тяжелой болезнью.
Первый экс-заместитель министра обороны России и депутат Госдумы Игорь Пузанов скончался в Москве в воскресенье, 22 октября. Об этом сообщил СМИ руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.
 
Он выразил соболезнование от Клуба военачальников родным и близким покойного, а также отметил, что в последнее время военный работал в управлении генеральных инспекторов Минобороны.

Напомним, что Игорь Пузанов родился 31 января 1947 года в Тюмени. В марте 2001 года он исполнял обязанности статс-секретаря – первого заместителя министра обороны России, однако в 2004 году должность была упразднена. Через год военный стал депутатом Госдумы и был уволен в запас. В январе 2012 года Игорь Пузанов ушел в отставку.

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В Щелкове открыли новый благоустроенный сквер
23 октября 2023, 10:38

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

В городском округе Щелково открыли сквер вдоль Пролетарского проспекта для прогулок и проезда. об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
«Территорию сквера на Пролетарском проспекте в Щелково открыли для прогулок. Теперь транзитная зона, привычная горожанам, стала удобней. Тут появилось обновленное мощение и пандусы, которые сделают сквер более удобным для людей с ограниченными возможностями. Еще тут организовали место для отдыха»,— поделился министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Кроме этого, в сквере также появились зоны отдыха, пешеходные дорожки и даже велосипедный ​маршрут.

Стоит отметить, что пространство теперь оборудовано ​современной системой освещения и камерами видеонаблюдения для обеспечения безопасности жителей округа.

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