74-летняя Вера Вонг назвала водку и пончики секретами своей молодости

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Американский дизайнер свадебных платьев китайского происхождения Вера Вонг назвала секреты своей моложавой внешности. На эту тему она высказалась в интервью журналистам Page Six.
В ходе беседы модельер призналась, что постоянно употребляет фастфуд. Однако, по ее словам, она все равно возвращается к здоровому питанию.
Кроме того, Вонг рассказала, что любит есть пончики из Dunkin’ Donuts. Также, Вера Вонг считает одним из секретов своей молодости водку, она часто добавляет ее в свои коктейли.
Помимо этого, дизайнер на вопрос о молодости, отмечает, что в тонусе ей помогает оставаться работа, однако многие в этом сомневаются. По ее словам, работа поддерживает молодость ума, бодрость духа и дает ощущение востребованности.
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Кроме того, Вонг рассказала, что любит есть пончики из Dunkin’ Donuts. Также, Вера Вонг считает одним из секретов своей молодости водку, она часто добавляет ее в свои коктейли.
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Дана Игумнова