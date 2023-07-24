75 стоматполиклиник в Подмосковье приведут к единому стандарту

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе планируется привести в единому стандарту 75 стоматологических поликлиник.
Андрей Воробьёв отметил необходимость увеличения числа стоматологических центров, где возможно оказание помощи под наркозом. Губернатор подчеркнул, что тема наркоза является особенно чувствительной оказании стоматологической помощи.
Главной задачей создания проекта перезагрузки стоматологических поликлиник выступает стандартизация стоматологических служб. Кроме того, в рамках проекта открываются дополнительные детские кабинеты, чтобы повысить доступность стоматологической помощи детскому населению
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«Современная стоматология обращает внимание на то, что такая услуга должна быть доступна не только в наших 2 центрах, но гораздо шире география должна быть нами обеспечена», — сказал губернатор Московской области на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
«Очень надеюсь, что в самое ближайшее время мы сможем все наши 75 центров стоматологии привести в состояние, которое соответственно сегодня можем увидеть и в Домодедове, и в Мытищах», — добавил Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Планируется со временем привести к единому стандарту все стоматологические поликлиники.
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Алиса Сергиенко