8 октября: какой сегодня праздник, что было в этот день

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В этот день отмечается сразу несколько праздников. Это идеальный день, чтобы улыбнуться друг другу и поздравить с профессиональным праздником командиров подводных и воздушных кораблей. Редакция «Радио 1» расскажет, какие еще памятные события пришлись на восьмое октября.
День командира надводного, подводного и воздушного корабля
В этот день профессиональный праздник отмечают командиры экипажей. Учреждено торжество было в 2007 году. Дата праздника выбрана не случайно. Именно 8 октября 1827 года состоялось Нарвинское морское сражение. В боях сошлись эскадры России, Англии, Франции и турецко-египетский флот.
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Всемирный день осьминога
День осьминога отмечается во многих странах мира. Праздник установлен для того, чтобы привлечь внимание общественности и природоохранных организаций к этому виду моллюсков. В этот день принято посещать океанариумы, морские парки и т.д.
День солнечных улыбок
Радостный праздник выпадает в ту пору, когда за окном устанавливается осенняя погода. Несмотря на то, что солнечных дней становится меньше, людей призывают улыбаться и дарить позитивные эмоции друг другу.
Всемирный день воздушных змеев
Родиной воздушного змея является Китай. Именно там несколько тысячелетий назад появилось изобретение, которое популярно для людей разных возрастов в современности. Змеи изготавливались из бамбука и шелка и были разных форм, однако самой распространенной формой стал крылатый змей.
Сергей Капустник
В этот день на Руси было принято рубить капусту для закваски. К овощу испытывали особое почтение. Считалось, что капуста обладает целительными свойствами, поэтому к процессу закваски относились как к народному обычаю. Праздник Сергей Капустник ежегодно отмечается восьмого октября в честь величайшего подвижника земли русской — Сергия Радонежского.
Именины: Роман, Прохор, Максим, Евгений, Ефросинья, Герман
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