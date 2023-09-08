8 сентября: праздники, обычаи и памятные даты

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Памятные даты военной истории Отечества, профессиональные праздники и день, когда самое время попросить прощение. Что еще нужно знать о восьмом сентября, расскажет редакция «Радио 1».
День Бородинского сражения
В честь легендарной битвы между русской и французскими войсками под Бородино, которая состоялась в начале осени в 1812 году, восьмого сентября в России отмечается День Бородинского сражения. В этом году исторической битве исполняется 211 лет. Восьмого сентября принято вспоминать главный итог сражения, которым стало разрушение планов Наполеона разгромить русскую армию.
День поминовения в память защитников Ленинграда, павших и живых
Ежегодно в России отмечается День поминовения защитников Ленинграда, павших и живых. Один из самых трагичных эпизодов Великой Отечественной войны — начало блокады города. Именно в этот день, в 1941 году, Ленинград подвергся массированному обстрелу со стороны врага. Более 2 млн человек оказались в окружении. Город не был готов к длительной осаде, запасы продовольствия и топлива были малы. В этот день принято почитать память жертв блокады, погибших и оставшихся в живых.
День финансиста
Восьмого сентября в 1802 году было основано Министерство финансов. До настоящего времени ведомство отвечает за разработку и реализацию бюджетной политики России. В этот день поздравлять принято тех, кто имеет отношение к экономике страны. Сотрудники министерства, работники банков, бирж, инвестиционных фондов отмечают свой профессиональный праздник.
Международный день солидарности журналистов
Выбору даты праздника предшествовали трагические события. Восьмого сентября 1943 года в Берлине был казнен чехословацкий журналист. Находясь в заключении, он успел написать книгу, за которую был посмертно удостоен Международной премии Мира. В этот праздник, журналисты должны демонстрировать свою сплоченность. Кроме того, этот день напоминает о важности свободы слова и праве на информацию, а также о том, как часто журналисты, в ходе осуществления своей профессиональной деятельности, сталкиваются с рисками, угрозами и проблемами, но продолжают быть преданными своему делу.
День извинений
Во многих странах мира восьмого сентября отмечается День извинений или День помилования. В этот праздник принято просить прощения у людей и прощать самим. Также следует наладить отношения с близкими, друзьями, коллегами и провести день в кругу людей, которые по-настоящему дороги.
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Сретение Владимирской иконы Божией матери
Православная церковь празднует сретение (встречу) Владимирской иконы Божией Матери каждый год восьмого сентября. Икона является одной из самых чтимых святынь в России. Существует предание, согласно которому, Богородица в окружении ангелов с огненными мечами явилась во сне предводителю войск Тамерлану, который в 1395 году вплотную подступил к Москве. Его армия славилась особенной жестокостью и беспощадностью. Явившаяся ему Богородица, приказала оставить город. Завоеватель подчинился знамению Божией матери и вывел свои войска.
Верующим рекомендовано в этот праздник ни с кем не конфликтовать и провести день с близкими. Православные христиане обращаются к иконе с мольбами о мире в семье, защите от врагов и помощи в трудных ситуациях.
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