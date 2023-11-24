80 детей были убиты своими родителями в России в 2022 году

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В 2022 году в России 80 детей были убиты собственными родителями. Такие данные привела уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в рамках «Открытого диалога».
«Согласно статистическим данным, за последний год более 100 тысяч преступлений было совершенно против несовершеннолетних. В 2022 году было совершенно 80 убийств детей родителями», - сказала Львова-Белова.
По ее словам, это жуткая цифра. Она напомнила, что для профилактики преступлений против детей в России разрабатывается стратегия комплексной безопасности детей. Львова-Белова выразила надежду, что данная программа позволит улучшить ситуацию в данной сфере.
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