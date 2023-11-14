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80 новых светофоров установили на дорогах Московской области

14 ноября 2023, 14:11
Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Больше 80 новых светофоров установили на дорогах Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Светофоры установили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» для повышения уровня безопасности на дорогах.

«С начала года специалисты Мосавтодора установили на региональных дорогах порядка 60 светофоров типа Т-7 и более 25 односекционных светофоров, благодаря чему 80 пешеходных переходов и перекрёстков стали безопаснее – за счёт регулирования перекрёстков и переходов снижается вероятность возникновения аварий. Наибольший объём работ по установке провели в Коломне, Одинцове, Сергиевом Посаде и Солнечногорске», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.


Стоит отметить, что разные виды светофоров помогают регулировать разные потоки автомобилей и нерегулируемые переходы, а также привлекают заранее внимание автомобилей ​рядом с местами соцпритяжения и образовательных учреждений.


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Аэропорт Шереметьево установил комплекс для противодействия беспилотникам
Аэропорт Шереметьево установил комплекс для обнаружения БПЛА
14 ноября 2023, 16:03

Фото: istock / Sitikka

Аэропорт Шереметьево установил радиолокационный комплекс для обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает агентство новостей «Москва».
Систему продемонстрировали на стенде авиагавани в ходе форума «Транспортная неделя 2023». 

«Программно-аппаратный комплекс предназначен для автоматического обнаружения низколетящих целей (в том числе беспилотных судов малого класса), их верификации по видеоизображению и последующего противодействия путем создания помех», – объясняется в презентации.
Отмечается, что излучение, издаваемое станицей обнаружения и определения координат движущихся целей, не будет оказывать негативное влияние в виде помех на работу наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиасвязи, находящихся около аэродрома.

Ранее сообщалось, что сотрудники «Уральских авиалиний» отказывались пускать на борт беременную женщину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Волоколамские школьники приняли участие в экологической акции «Бумбатл»
14 ноября 2023, 16:03

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Всё больше волоколамских школьников принимают участие в экологической акции «Бумбатл». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
В рамках экологической акции ученики 5 «Г» класса Волоколамской школы №2 открыли сбор макулатуры. 

С начала открытия сбора школьники и их родители собрали несколько десятков килограммов макулатуры. 10 октября стартовал четвертый по счету сезон акции. Основная цель «БумБатла» это сокращение большого потребления бумаги с выстраиванием системы её переработки,а также  формирование экологической культуры у подрастающего поколения.

Стоит отметить, что акция продлиться до 15 ноября. Макулатуру можно принести в многофункциональный центр «Молодёжное содружество».

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#экологическая акция
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Российские учёные создали глобальную карту Венеры
14 ноября 2023, 15:58

Фото: istockphoto.com/buradaki

Российские учёные из лаборатории сравнительной планетологии Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) с иностранными коллегами разработали глобальную геологическую карту Венеры.
Отмечается, что такая работа будет полезна при разработке космических миссий к планете.

Учёные отмечают, что несмотря на расхожее до этого мнение о том, что Земля и Венера очень схожи, при исследовании последней выяснилось, что её геолого-климатические условия очень отличаются от земных.

«Анализ позволяет сформулировать вопросы и задачи для последующих земных миссий к Венере, включая российскую миссию «Венера-Д», а также миссии других стран», — ответил в беседе с RT доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник лаборатории сравнительной планетологии ГЕОХИ РАН Александр Базилевский.

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#космос
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#ученые
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Волоколамские жители активно помогают гуманитарной помощью бойцам СВО
14 ноября 2023, 15:40

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Волоколамцы приносят гостинцы, вещи, дополнительное снаряжение для военнослужащих в пункт сбора помощи «Подвиг». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Также жители Волоколамска научились плести маскировочные сети, чтобы обеспечить ими своих земляков.

«Наши земляки ответственно, с энтузиазмом подошли к этому вопросу. Сначала изучили много техник по плетению, чтобы выбрать ту, которая в процессе маскировки будет максимально органично смотреться в открытом пространстве.<…>», — отметил глава Волоколамского округа Михаил Сылка.

Стоит отметить, что маскировочные сети помогают скрывать бъекты размещения бойцов, а также ​поомгает стать невидимым для противника на открытой местности.

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#волоколамск
#жители
#михаил сылка
#сво
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Доходы подмосковного бюджета в будущем году впервые составят 1 трлн рублей
14 ноября 2023, 15:38

Фото: Мособлдума МО

Доходы бюджета Московской области в будущем году впервые составят 1 трлн рублей. Об этом сообщила зампред правительства Московской области Наталия Маслёнкина во время публичных слушаний по проекту бюджета Подмосковья в Мособлдуме.
Расходы бюджета, по её словам, также планируются в объёме более 1 трлн рублей.

Московская областная дума проводит во вторник публичные слушания по проекту бюджета Московской области и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования региона на 2024 год, а также на плановый период 2025 и 2026 годов. 
 
Что касается доходов Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области, то в будущем году они составят 162,3 млрд рублей. Расход планируются в таком же объёме. Такие данные в ходе публичных слушаний привела первый замдиректора ТФОМС региона Елена Боброва

 Бюджет для граждан и аналитические материалы по проекту бюджета размещены на портале «Открытый бюджет Московской области».

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#московская область
#подмосковье
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В волоколамском лесу нашли редкое дерево для центрального региона
14 ноября 2023, 15:26

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Можжевельник обыкновенный был обнаружен сотрудниками лесничества во время патрулирования. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Можжевельник обыкновенный или верес очень редко встречается в лесах центрального региона страны. Обычной средой его место прорастания являются старые сосновые леса, смешанные рощи и ельники. 

Кроме этого, можжевельник часто используется как декоративное украшение садов и парков.

«Уважаемые гости и жители Подмосковья, не пытайтесь перенести деревце вереса из леса на садовый участок. Помните, что это является нарушением лесного законодательства, к тому же неприхотливая культура оказывается очень чувствительной, когда нарушают целостность её корневой системы», - предупредили лесничие жителей округа.

Стоит отметить, что по своей биологии можжевельник не боится засухи и хорошо чувствует себя на бедных песчаных почвах.

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#волоколамск
#участок
#жители
#растения
#деревья
#подмосковье
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Женщина-космонавт потеряла сумочку в открытом космосе
14 ноября 2023, 15:22

Фото: iStock/dima_zel

Женщина-космонавт потеряла сумочку в открытом космосе, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, 2 ноября женщины-космонавты Жасмин Могбели и Лорал О'Хара покинули Международную космическую станцию для ремонта солнечной батареи в открытом космосе.

В результате, у одной из них выпала сумочка с инструментами. При этом, в космическом агентстве решили не уточнять, кто именно из космонавтов запустил в космос новый «спутник».

Теперь сумка плавно движется по земной орбите. В NASA ей даже присвоили собственный индекс космического объекта и пришли к выводу, что она не угрожает безопасности МКС.

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#космос
#мкс
#спутник
#индекс
#космонавты
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В Госдуме предлагают сделать разводы дороже
Депутат Даванков предлагает повысить пошлины на развод
14 ноября 2023, 15:22

istockphoto/ADragan

В РФ может подорожать развод и, наоборот, подешеветь заключение брака.
С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков из партии «Новые люди». Депутат направил на отзыв в правительство законопроект, пишет ТАСС. Если его одобрят, изменения внесут в статью 333.26 Налогового кодекса.

Даванков предлагает увеличить пошлину за развод в 2 раза — с 650 до 1200 рублей. А пошлину за регистрацию брака, которая обходится в 350 рублей, по его мнению, нужно отменить.

В пояснительной записке сказано, что принятие законопроекта не вызовет роста бюджетных расходов за счёт резкого повышения пошлины за развод. 

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#женщины
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#налоги
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Стало известно, сколько россиян постоянно используют ИИ в своей работе
Опрос: Почти 20% российских сотрудников используют ИИ
14 ноября 2023, 15:02

Фото: istockphoto.com/Ole_CNX

Опрос в рамках проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» показал, что 19% российских сотрудников в своей работе постоянно применяют искусственный интеллект.
Из числа таких сотрудников 11% благодаря ИИ смогли высвободить время на более серьёзные и затратные процессы.

Отмечается, что 44% опрошенных работают в различных направлениях IT-отрасли, 22% — в сфере развлечений, маркетинга и пиара, 18% занимаются образованием и наукой, остальные — различными видами бизнеса и администрирования.

Как передаёт RT, 38% респондентов считает, что ИИ не хватает должного уровня человеческой смекалки и эмпатии, а 37% верят в использование таких технологий в прикладных задачах в будущем.

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#ии
#работа
#сотрудники
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