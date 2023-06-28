80 тыс жителей Подмосковья получили компенсацию за капремонт

Фото: Минсоцразвития МО
Для оформления услуги можно воспользоваться порталом госуслуг
Около 80 тыс жителей Подмосковья воспользовались компенсацией за капитальный ремонт. Это одна из самых популярных мер социальной поддержки в регионе, сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
Как разъяснили в министерстве, если пенсионеру исполнилось 70 лет, ему компенсируют 50% расходов на оплату взносов по капремонту. При достижении 80-летнего возраста расходы на капремонт компенсируются целиком.
Услуга оформляется автоматически. Для этого не нужно собирать документы и посещать различные ведомства. Достаточно воспользоваться порталом госуслуг. В личный кабинет пользователя автоматически придёт предзаполненное заявление. Льготнику нужно будет только проверить данные и дать согласие на их обработку.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье стало проще согласовывать размещение рекламы на зданиях.
Как разъяснили в министерстве, если пенсионеру исполнилось 70 лет, ему компенсируют 50% расходов на оплату взносов по капремонту. При достижении 80-летнего возраста расходы на капремонт компенсируются целиком.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье стало проще согласовывать размещение рекламы на зданиях.
Лора Луганская