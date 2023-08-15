88-летняя японка стала старейшей лыжницей в мире

Фото:istockphoto/AtomStudios
88-летнюю Кацуми Саэки признали старейшей лыжницей в мире.
UPI сообщает, что это произошло в 2022 году, когда японка принимала участие в гонке Japan Masters Championships в Австрии. Тогда ей было 87 лет, а сейчас она побила свой же рекорд. Женщина была единственной спортсменкой в своей возрастной категории. Она преодолела 5-километровую дистанцию за 26 минут.
Японка не собирается останавливаться на достигнутом. Теперь она собирается принять участие в лыжном забеге, который состоится в феврале следующего года в Финляндии.
Семья поддерживает Кацуми и гордится её рекордами.
Ранее СМИ писали о 90-летней жительнице Японии, которая работает в McDonald''s 23 года и на пенсию уходить не собирается. Тамико Хонда работает 5 дней в неделю. На смену просыпается в 4 утра и так в течение 23 лет. Женщину полностью устраивает график, менять работу она не собирается.
Читайте также:
В Японии 90-летняя женщина работает в McDonald''s 23 года и не собирается на пенсию
В Японии женщина за 2 года позвонила в службу спасения 2761 раз, за что была арестована
Пенсионеры Подмосковья поборются за звание лучшего на чемпионате по компьютерному многоборью
Японка не собирается останавливаться на достигнутом. Теперь она собирается принять участие в лыжном забеге, который состоится в феврале следующего года в Финляндии.
Ранее СМИ писали о 90-летней жительнице Японии, которая работает в McDonald''s 23 года и на пенсию уходить не собирается. Тамико Хонда работает 5 дней в неделю. На смену просыпается в 4 утра и так в течение 23 лет. Женщину полностью устраивает график, менять работу она не собирается.
Читайте также:
В Японии 90-летняя женщина работает в McDonald''s 23 года и не собирается на пенсию
В Японии женщина за 2 года позвонила в службу спасения 2761 раз, за что была арестована
Пенсионеры Подмосковья поборются за звание лучшего на чемпионате по компьютерному многоборью
Мария Фирсова