9 ноября — День образования специальных отрядов быстрого реагирования: как отмечают

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Девятого ноября профессиональный праздник ежегодно отмечают бойцы специальных отрядов быстрого реагирования. Редакция «Радио 1» расскажет об истории торжества, как принято отмечать этот день и кого поздравляют.
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Первый отряд милиции специального назначения был создан в 1978 году. Сформированное подразделение должно было обеспечивать безопасность при проведении Олимпийских игр, проведение которых было запланировано на 1980 год. После того, как крупное спортивное событие завершилось, было принято подразделение сохранить и наделить его иными задачами.
Праздник был учрежден в 2004 году. С тех пор ежегодно бойцы подразделений отмечают профессиональное торжество 9 ноября.
День образования спецназа — 2023: задачи отряда
Основная задача подразделения по-прежнему состоит в борьбе с организованной преступностью. В настоящее время сотрудники СОБРа проводят рейды, задержания опасных преступников, пресекают преступления экстремистской направленности.
В отряды спецназа набирают подготовленных, физически развитых бойцов, которые прежде проходили службу в рядах ВС РФ. Профильных учебных заведений, которые готовили бы специалистов СОБРа нет.
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Бойцы подразделений участвуют в контртеррористических операциях в различных российских регионах.
День образования спецназа – 2023: как отмечают
Поздравлять с профессиональным праздником стоит всех служащих в отрядах быстрого реагирования. Состав подразделений разнообразен. В них входят снайперы, профессиональные переговорщики, промышленные альпинисты, саперы и т.д.
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