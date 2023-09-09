9 сентября: какие праздники в России и мире

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Знаменательные даты, именины, православные праздники – самое важное, что нужно знать о девятом сентября, читайте в материале «Радио 1».
Какие праздники отмечаются в России
День города Москва
Патриарх Кирилл предложил перенести дату празднования Дня города Москвы
День изобретения новых привычек
История праздника неизвестна, однако, он многим успел полюбиться. Этот праздник для тех, кто хочет ввести в свою жизнь полезные привычки, но ждет для этого Новый год или понедельник. Самый идеальный день для этого – девятое сентября. Стоит детально продумать, что именно необходимо изменить в повседневной жизни и какие привычки стоит в нее внедрить.
Интересный факт: Наполеон Бонапарт славился привычкой принимать ванну несколько раз в день, и даже в военные экспедиции брал с собой походную ванну. Полководец даже диктовал письма и принимал посетителей во время банных процедур.
Что празднуют в мире
Международный день красоты
В этот день по всему миру проходят фестивали, шоу, конкурсы среди стилистов и визажистов, а клиентам салонов и косметических магазинов предоставляются скидки. История праздника связана с деятельностью Международного комитета по эстетике и косметологии, который был учрежден вскоре после Второй мировой войны. В 1995 году впервые было озвучено предложение ввести праздник, который будет посвящен совершенству человеческого тела и красоте.
Всемирный день оказания первой медицинской помощи
Примечательно, что отношение к этому празднику имеют не только профессиональные медицинские работники и спасатели. Отметить всемирный день оказания первой медицинской помощи по праву может любой неравнодушный гражданин, который когда-либо помог спасти бесценную человеческую жизнь. Инициаторами введения праздника стали члены Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.
Знаменательные события
День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя
В этот день в Крыму чтят память русских воинов, которые отдали жизни при обороне Севастополя и в Крымской войне 1853-1856 годов. Военное противостояние между Россией и войсками Великобритании, Франции, Турции и Сардинского королевства продолжалось с 1853 года по 1856 год.
Трагичные события
В ночь на 9 сентября 1999 года в доме №19 по улице Гурьянова на юго-востоке Москвы прогремел взрыв в жилом доме. Жертвами теракта стали более 900 человек. Несколькими днями позже, был совершен подрыв еще одного многоквартирного дома, тогда погиб 121 человек. На месте трагедии, возведен храм-часовня.
Профессиональные праздники
День тестировщика
Для специалистов в сфере IT существует множество профессиональных праздников. Девятого сентября праздновать будут те, чья работа связана с проверкой компьютерных программ и оборудования. Поздравить стоить людей различных специальностей в сфере информационных технологий: инженеров, разработчиков и тех, кто занимается обслуживание сетей и компьютеров.
День дизайнера-графика
Профессиональный праздник отмечают люди, которые создают привлекательные визуальные образы. Они могут работать в рекламных компаниях и создавать графические элементы, которые привлекают посетителей, покупателей, а также создавать логотипы для журналов, газет и социальных сетей.
В православии
День памяти преподобного Пимена Великого
Православные христиане девятого сентября чтят память двух святых с одинаковым именем — Пимена Великого и Пимена Палестинского. Согласно преданиям, в этот день на Руси было принято собирать ягоды. Хорошим предзнаменованием было то, что после пташек на деревьях оставалось много плодов. В таком случае, зима была теплой. Считалось, что ягоды рябины обладают целебными свойствами, поэтому их использовали в народной медицине для лечения различных недугов.
ИмениныДевятого сентября именины у Анфисы, Пимена, Саввы, Владимира, Михаила, Александра, Дмитрия, Ивана, Степана
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